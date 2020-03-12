Volkswagen Tiguan: как грамотно инвестировать в автомобиль

Экономика 12.03.2020 09:55 Реклама
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12.03.2020 09:55 Реклама
Срок заводской гарантии на большинство марок кроссоверов - не выше трех лет (фактически это срок гарантии на кузов). Машины старше пяти лет или с пробегом до 100 тысяч километров уже вряд ли стоят своих денег, даже с учетом амортизации. Цена подержанных автомобилей падает, а новых - становится выше.
В компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде — рассказали читателям ИА «Высота 102», как выгодно купить кроссовер, чтобы потом выгодно продать.
Выход один: изначально выбирать кроссовер с «перспективой». То есть такую марку и модель, которая после завершения гарантийного срока сохранит свои технические кондиции, внешний вид и достаточно высокую рыночную цену продажи. После внимательного изучения предложений в СМИ и Интернете придет понимание того, что выбирать следует авто:
• полноприводное;
• с достаточной динамикой и высокой проходимостью;
• желательно не в премиальной, а в более практичной комплектации, адаптированной к условиям российских дорог и климатическим условиям;
• выпускаемое в РФ и обеспеченное широкой сетью сервисов и запчастями.
Желательно также изучить независимые американские (U.S.VDS)1 и германские (TUV)2 рейтинги надежности для автомобилей в возрасте трех лет. К сожалению, многие марки громких мировых автобрендов придется вычеркнуть из списка кандидатов на покупку. Если такие автомобили начинают «рассыпаться» на американских и европейских автобанах, то в российском бездорожье они с трудом переживут гарантийный срок и очень серьезно потеряют в цене.
Оставшиеся в списке немногочисленные кроссоверы можно проверить по Интернет-аукционам и доскам объявлений. Сравнить их стоимость в салоне и на вторичном рынке, останется 5-7 моделей авто, среди которых будет и Volkswagen Tiguan.
Первое поколение Volkswagen Tiguan с пробегом предлагается на одном из крупнейших автомобильных порталов за 715-850 тыс. руб., а новая машина из салона в свое время стоила чуть более миллиона рублей**.
Tiguan 4-5 летней давности с пробегом более 100 тысяч километров стал выгоднее на 20%, и это - один из лучших показателей для российского авторынка. Сегодня машину можно продать с минимальными потерями и получить необходимую начальную сумму для покупки нового авто.
Второе поколение Tiguan:
По сравнению с предшественником, он полегчал на 50 кг, стал более приземистым (ниже на 33 мм) и устойчивым на дороге из-за увеличенной колесной базы. Автомобиль получил чуть более габаритный кузов, вместительное внутреннее пространство салона и багажника.
Самые очевидные преимущества в зимней комплектации Volkswagen Tiguan Winter Edition: универсален, максимально адаптирован к сложному российскому климату и состоянию дорожных покрытий, умеренная стоимость.
Двигатель и трансмиссия
Volkswagen Tiguan в комплектации Winter Edition с бензиновыми TSI4 125+6 МКПП, 150+6 АКПП и 150+6 АКПП 4Motion5 (под разные профили движения, качество покрытия и погодные условия) позволяет машине разгоняться до 100 км/час в среднем за 9.5 секунд. Расход топлива весьма бережный для крупных автомобилей такого класса и составляет 6.5 – 9.5 литра/100 км.
Подвеска кроссовера независима, имеет многорычажную конструкцию и комплектуется вентилируемыми дисковыми тормозами и регулируемыми амортизаторами Monroe. Это обеспечивает мягкий ход по неровным покрытиям, мгновенную реакцию авто на педаль тормоза и минимальный тормозной путь даже на мокрой или обледенелой дороге. Дополнительно тормозить также можно стояночным тормозом со встроенной системой рекуперативного торможения и функцией удержания авто при движении с места AutoHold6.
Рулевое управление и приборная панель
Цветная приборная панель удобна, информативна и не бликует. Данные можно вывести на 8–дюймовый многофункциональный цветной дисплей в цифровом формате. Кожаный мультируль оснащён подрулевыми лепестками, удобно регулируется по вылету и высоте, снабжен электромеханическим усилителем с опцией автоматической настройки на разные скоростные режимы движения.
Грамотно продуманная система рулевого управления, широкая колёсная база, муфта Haldex7, 17” колёсные диски и 200 мм дорожного просвета обеспечивают высокую устойчивость кроссовера на любой дороге при высоких скоростях, маневрах и виражах. На сухом асфальте Volkswagen Tiguan демонстрирует сцепку с покрытием на уровне скоростного спорткара.
Система адаптивного привода 4Motion5, устанавливаемая в полноприводной модификации авто, автоматически постаивает параметры подвески и колес под реальные погодные условия, разный профиль и состояние дорожного покрытия.
Современные технологии и безопасность Volkswagen Tiguan
• автопарковка и выезд задним ходом с мониторингом мертвых зон (датчики);
• автоматический контроль дистанции Front Assist8 с опцией экстренного торможения CEB6;
• адаптивный круиз-контроль с подруливанием на дугах и подсветкой поворотов;
• электронная стабилизация на дороге ESP9 и блокировка дифференциала EDL10;
• антиблокировка/антипробуксовка (ABS/ASR)11;
• контроль физического состояния водителя и аварийной остановки при отсутствии управления рулем;
• контроль давления в шинах;
• автокоррекция и автоматический поворот противотуманных фар;
• автоматическое управление дальним светом с учетом встречных машин;
• противоугонная система Plus12 с датчиком присутствия и электронным иммобилайзером;
• активный капот с системой защиты пешеходов;
• подушки безопасности (в том числе, коленные);
• активные подголовники кресел.
Зимние технологии
Зимняя комплектация рассчитана на суровые погодные условия, поэтому в машине подогревается: салон, рулевое колесо, сиденья, лобовое стекло, наружные зеркала, а также генератор авто и форсунки омывателя.
Трёхзонный климат-контроль Air Care Climatronic14 автоматически поддерживает комфортную температуру в салоне и фильтрует воздух от аллергенной пыли и пыльцы.
Стоимость автомобиля в «зимней» комплектации Winter Edition у официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» от 1.499.000 рублей*, то есть всего на 500-600 тыс. руб. больше, чем цена, по которой можно продать Volkswagen Tiguan с пробегом**.
Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan можно у официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» по телефону: (8442) 781-111.
[1] U.S.VDS - (англ. United States Vehicle Dependability Study, сокращенно U.S.VDS, транслитерация ЮС ВДС) Исследование надежности транспортных средств - изучение проблем, возникших при владении автомобилем на протяжении трёх лет, проводимые американской компанией.
[2] TUV - (нем. Technischer Überwachungsverein, сокращённо TÜV, транслитерация ТЮФ) Германская «Ассоциация технического надзора».
[3] MQB - (нем. Modularer Querbaukasten, сокращённо MQB, транслитерация МКьюБ) одна из платформ концерна Volkswagen
[4] TSI - (англ. Turbo Stratified Injection, сокращенно TSI, транслитерация ТСАй) бензиновые силовые агрегаты с непосредственным (прямым) впрыском топлива и турбонаддувом
[5] 4Motion - (англ.) ФоМоушн
[6] AutoHold - (англ.) АвтотХолд
[7] Haldex - (англ.) Халдекс
[8] Front Assist - (англ.) Фронт Ассист
[9] ESP - (англ.) ЕСП
[10] EDL - (англ.) ЕДЛ
[11] ABS/ASR - (англ.) АБС/АСР
[12] Plus - (англ.) Плас
[13] Safelock - (англ.) Сэйфло
[14] Air Care Climatronic - (англ.) Эир Кеа Климатроник
* Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Volkswagen Tiguan Winter Edition (Винтер Эдишн) 125 л.с. TSI 2WD при покупке по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый) до 31.03.2020. Предложение не является публичной офертой.
**Средняя цена по предложениям Volkswagen Tiguan на https://www.avito.ru/rossiya/avtomobili/volkswagen/tiguan
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