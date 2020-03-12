Volkswagen Tiguan: как грамотно инвестировать в автомобиль





Срок заводской гарантии на большинство марок кроссоверов - не выше трех лет (фактически это срок гарантии на кузов). Машины старше пяти лет или с пробегом до 100 тысяч километров уже вряд ли стоят своих денег, даже с учетом амортизации. Цена подержанных автомобилей падает, а новых - становится выше.

В компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде — рассказали читателям ИА «Высота 102», как выгодно купить кроссовер, чтобы потом выгодно продать.





кроссовер с «перспективой» . То есть такую марку и модель, которая после завершения гарантийного срока сохранит свои технические кондиции, внешний вид и достаточно высокую рыночную цену продажи. После внимательного изучения предложений в СМИ и Интернете придет понимание того, что выбирать следует авто: Выход один: изначально выбирать. То есть такую марку и модель, которая после завершения гарантийного срока сохранит свои технические кондиции, внешний вид и достаточно высокую рыночную цену продажи. После внимательного изучения предложений в СМИ и Интернете придет понимание того, что выбирать следует авто:

• полноприводное;

• с достаточной динамикой и высокой проходимостью;

• желательно не в премиальной, а в более практичной комплектации, адаптированной к условиям российских дорог и климатическим условиям;

• выпускаемое в РФ и обеспеченное широкой сетью сервисов и запчастями.

Желательно также изучить независимые американские (U.S.VDS)1 и германские (TUV)2 рейтинги надежности для автомобилей в возрасте трех лет. К сожалению, многие марки громких мировых автобрендов придется вычеркнуть из списка кандидатов на покупку. Если такие автомобили начинают «рассыпаться» на американских и европейских автобанах, то в российском бездорожье они с трудом переживут гарантийный срок и очень серьезно потеряют в цене.

Оставшиеся в списке немногочисленные кроссоверы можно проверить по Интернет-аукционам и доскам объявлений. Сравнить их стоимость в салоне и на вторичном рынке, останется 5-7 моделей авто, среди которых будет и Volkswagen Tiguan.

Первое поколение Volkswagen Tiguan с пробегом предлагается на одном из крупнейших автомобильных порталов за 715-850 тыс. руб., а новая машина из салона в свое время стоила чуть более миллиона рублей**.

Tiguan 4-5 летней давности с пробегом более 100 тысяч километров стал выгоднее на 20%, и это - один из лучших показателей для российского авторынка. Сегодня машину можно продать с минимальными потерями и получить необходимую начальную сумму для покупки нового авто.

Второе поколение Tiguan:

По сравнению с предшественником, он полегчал на 50 кг, стал более приземистым (ниже на 33 мм) и устойчивым на дороге из-за увеличенной колесной базы. Автомобиль получил чуть более габаритный кузов, вместительное внутреннее пространство салона и багажника.

Самые очевидные преимущества в зимней комплектации Volkswagen Tiguan Winter Edition: универсален, максимально адаптирован к сложному российскому климату и состоянию дорожных покрытий, умеренная стоимость.

Двигатель и трансмиссия

Volkswagen Tiguan в комплектации Winter Edition с бензиновыми TSI4 125+6 МКПП, 150+6 АКПП и 150+6 АКПП 4Motion5 (под разные профили движения, качество покрытия и погодные условия) позволяет машине разгоняться до 100 км/час в среднем за 9.5 секунд. Расход топлива весьма бережный для крупных автомобилей такого класса и составляет 6.5 – 9.5 литра/100 км.

Подвеска кроссовера независима, имеет многорычажную конструкцию и комплектуется вентилируемыми дисковыми тормозами и регулируемыми амортизаторами Monroe. Это обеспечивает мягкий ход по неровным покрытиям, мгновенную реакцию авто на педаль тормоза и минимальный тормозной путь даже на мокрой или обледенелой дороге. Дополнительно тормозить также можно стояночным тормозом со встроенной системой рекуперативного торможения и функцией удержания авто при движении с места AutoHold6.





Рулевое управление и приборная панель

Цветная приборная панель удобна, информативна и не бликует. Данные можно вывести на 8–дюймовый многофункциональный цветной дисплей в цифровом формате. Кожаный мультируль оснащён подрулевыми лепестками, удобно регулируется по вылету и высоте, снабжен электромеханическим усилителем с опцией автоматической настройки на разные скоростные режимы движения.

Грамотно продуманная система рулевого управления, широкая колёсная база, муфта Haldex7, 17” колёсные диски и 200 мм дорожного просвета обеспечивают высокую устойчивость кроссовера на любой дороге при высоких скоростях, маневрах и виражах. На сухом асфальте Volkswagen Tiguan демонстрирует сцепку с покрытием на уровне скоростного спорткара.

Система адаптивного привода 4Motion5, устанавливаемая в полноприводной модификации авто, автоматически постаивает параметры подвески и колес под реальные погодные условия, разный профиль и состояние дорожного покрытия.

Современные технологии и безопасность Volkswagen Tiguan

• автопарковка и выезд задним ходом с мониторингом мертвых зон (датчики);

• автоматический контроль дистанции Front Assist8 с опцией экстренного торможения CEB6;

• адаптивный круиз-контроль с подруливанием на дугах и подсветкой поворотов;

• электронная стабилизация на дороге ESP9 и блокировка дифференциала EDL10;

• антиблокировка/антипробуксовка (ABS/ASR)11;

• контроль физического состояния водителя и аварийной остановки при отсутствии управления рулем;

• контроль давления в шинах;

• автокоррекция и автоматический поворот противотуманных фар;

• автоматическое управление дальним светом с учетом встречных машин;

• противоугонная система Plus12 с датчиком присутствия и электронным иммобилайзером;

• активный капот с системой защиты пешеходов;

• подушки безопасности (в том числе, коленные);



• активные подголовники кресел.





































































































































Зимние технологии

Зимняя комплектация рассчитана на суровые погодные условия, поэтому в машине подогревается: салон, рулевое колесо, сиденья, лобовое стекло, наружные зеркала, а также генератор авто и форсунки омывателя.

Трёхзонный климат-контроль Air Care Climatronic14 автоматически поддерживает комфортную температуру в салоне и фильтрует воздух от аллергенной пыли и пыльцы.





Стоимость автомобиля в «зимней» комплектации Winter Edition у официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» от 1.499.000 рублей*, то есть всего на 500-600 тыс. руб. больше, чем цена, по которой можно продать Volkswagen Tiguan с пробегом**.













[1] U.S.VDS - (англ. United States Vehicle Dependability Study, сокращенно U.S.VDS, транслитерация ЮС ВДС) Исследование надежности транспортных средств - изучение проблем, возникших при владении автомобилем на протяжении трёх лет, проводимые американской компанией.

[2] TUV - (нем. Technischer Überwachungsverein, сокращённо TÜV, транслитерация ТЮФ) Германская «Ассоциация технического надзора».

[3] MQB - (нем. Modularer Querbaukasten, сокращённо MQB, транслитерация МКьюБ) одна из платформ концерна Volkswagen

[4] TSI - (англ. Turbo Stratified Injection, сокращенно TSI, транслитерация ТСАй) бензиновые силовые агрегаты с непосредственным (прямым) впрыском топлива и турбонаддувом

[5] 4Motion - (англ.) ФоМоушн

[6] AutoHold - (англ.) АвтотХолд

[7] Haldex - (англ.) Халдекс

[8] Front Assist - (англ.) Фронт Ассист

[9] ESP - (англ.) ЕСП

[10] EDL - (англ.) ЕДЛ

[11] ABS/ASR - (англ.) АБС/АСР

[12] Plus - (англ.) Плас

[13] Safelock - (англ.) Сэйфло

[14] Air Care Climatronic - (англ.) Эир Кеа Климатроник





* Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Volkswagen Tiguan Winter Edition (Винтер Эдишн) 125 л.с. TSI 2WD при покупке по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый) до 31.03.2020. Предложение не является публичной офертой.





**Средняя цена по предложениям Volkswagen Tiguan на https://www.avito.ru/rossiya/avtomobili/volkswagen/tiguan



