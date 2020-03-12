Происшествия

В Волгограде выявили подпольную нарколабораторию

Происшествия 12.03.2020 09:24
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12.03.2020 09:24


Незаконное производство синтетических наркотиков пресечено в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, подпольную нарколабораторию в частном домовладении выявили оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Центрального аппарата МВД России.

Установлено, что с февраля текущего года трое жителей Волгограда занимались производством наркотической смеси, содержащей в своем составе мефедрон. По версии оперативников, подозреваемые получали от неустановленного поставщика оборудование, химические реактивы, а также иных составляющие запрещенного к производству синтетического наркотика. При поддержке бойцов спецподразделения "Гром" двое подозреваемых были задержаны во время передвижения на автомобиле в Городищенском районе, третий – в Серафимовиче. 

В результате проведенных обысков по местам проживания и регистрации задержанных, а также в домовладении и в салоне их автомобиля изъято: сотовые телефоны, ноутбук, незаконно приобретенные у социально неблагополучных граждан паспорта РФ на различные имена, химические реактивы, предназначенные для незаконного производства наркотических средств, а также порошкообразное вещество – смесь, содержащая в своем составе мефедрон массой более полукилограмма.

В настоящее время все трое задержанных арестованы. Они сознались в содеянном, пояснив, что производили наркотики для последующего сбыта бесконтактным способом с помощью тайников-закладок. Возбуждено уголовное дело.

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