В Волгограде выявили подпольную нарколабораторию





Незаконное производство синтетических наркотиков пресечено в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, подпольную нарколабораторию в частном домовладении выявили оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Центрального аппарата МВД России.





Установлено, что с февраля текущего года трое жителей Волгограда занимались производством наркотической смеси, содержащей в своем составе мефедрон. По версии оперативников, подозреваемые получали от неустановленного поставщика оборудование, химические реактивы, а также иных составляющие запрещенного к производству синтетического наркотика. При поддержке бойцов спецподразделения "Гром" двое подозреваемых были задержаны во время передвижения на автомобиле в Городищенском районе, третий – в Серафимовиче.





В результате проведенных обысков по местам проживания и регистрации задержанных, а также в домовладении и в салоне их автомобиля изъято: сотовые телефоны, ноутбук, незаконно приобретенные у социально неблагополучных граждан паспорта РФ на различные имена, химические реактивы, предназначенные для незаконного производства наркотических средств, а также порошкообразное вещество – смесь, содержащая в своем составе мефедрон массой более полукилограмма.





В настоящее время все трое задержанных арестованы. Они сознались в содеянном, пояснив, что производили наркотики для последующего сбыта бесконтактным способом с помощью тайников-закладок. Возбуждено уголовное дело.



