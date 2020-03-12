В Волгограде выявили подпольную нарколабораторию

Происшествия 12.03.2020 09:24
0
12.03.2020 09:24
Незаконное производство синтетических наркотиков пресечено в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, подпольную нарколабораторию в частном домовладении выявили оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Центрального аппарата МВД России.
Установлено, что с февраля текущего года трое жителей Волгограда занимались производством наркотической смеси, содержащей в своем составе мефедрон. По версии оперативников, подозреваемые получали от неустановленного поставщика оборудование, химические реактивы, а также иных составляющие запрещенного к производству синтетического наркотика. При поддержке бойцов спецподразделения "Гром" двое подозреваемых были задержаны во время передвижения на автомобиле в Городищенском районе, третий – в Серафимовиче.
В результате проведенных обысков по местам проживания и регистрации задержанных, а также в домовладении и в салоне их автомобиля изъято: сотовые телефоны, ноутбук, незаконно приобретенные у социально неблагополучных граждан паспорта РФ на различные имена, химические реактивы, предназначенные для незаконного производства наркотических средств, а также порошкообразное вещество – смесь, содержащая в своем составе мефедрон массой более полукилограмма.
В настоящее время все трое задержанных арестованы. Они сознались в содеянном, пояснив, что производили наркотики для последующего сбыта бесконтактным способом с помощью тайников-закладок. Возбуждено уголовное дело.
Реклама
В Волгоградской области машина с пьяным водителем вылетела в кювет12.03.2020 10:14
Происшествия 12.03.2020 10:14
Футбольного фаната арестовали в Волгограде за пиротехнику на матче «Ротора» и «Нефтехимика»11.03.2020 17:06
Происшествия 11.03.2020 17:06
В Волгограде жильцы пятиэтажки ждут помощи после утечки газа в подъезде11.03.2020 16:38
Происшествия 11.03.2020 16:38
В Волгоградской области ревнивец после 8 марта пытался сжечь дом экс-супруги10.03.2020 10:50
Происшествия 10.03.2020 10:50
В Волгограде иномарка вылетела на встречку: пострадали четыре человека (ВИДЕО)10.03.2020 10:01
Происшествия 10.03.2020 10:01
В Волгограде пойму реки Царица заволокло дымом10.03.2020 09:37
Происшествия 10.03.2020 09:37
В Волгоградской области курильщик заживо сгорел на пожаре10.03.2020 09:15
Происшествия 10.03.2020 09:15
В Волгограде сожгли две иномарки семьи владельца маршруток09.03.2020 10:27
Происшествия 09.03.2020 10:27
Появилось видео новой аварии на злополучном перекрестке в центре Волгограда09.03.2020 09:59
Происшествия 09.03.2020 09:59
Злополучный перекрёсток в центре Волгограда снова «притянул» ДТП08.03.2020 20:13
Происшествия 08.03.2020 20:13
В Волгограде выясняют обстоятельства получения травмы пассажиром автобуса08.03.2020 13:34
Происшествия 08.03.2020 13:34
На злополучном перекрестке в Волгограде 19-летний водитель устроил ДТП с четырьмя автомобилями (ВИДЕО)08.03.2020 10:36
Происшествия 08.03.2020 10:36
В Волгограде горит пойма Царицы07.03.2020 15:19
Происшествия 07.03.2020 15:19
Волгоградские полицейские раскрыли тайны обманных схем лже-банкиров07.03.2020 10:12
Происшествия 07.03.2020 10:12
В Волгоградской области машина вылетела в кювет из-за отлетевшего колеса07.03.2020 09:48
Происшествия 07.03.2020 09:48
Реклама