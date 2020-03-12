Общество

Власти Волжского предупредили о новых пробках на мосту через ГЭС

Общество 12.03.2020 08:36
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12.03.2020 08:36


На автодорожном комплексе в составе Волжской ГЭС изменена схема организации дорожного движения. Она будет действовать до 15 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, ограничение движения связано с ремонтными работами на мостовом комплексе Волжской ГЭС в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С начала марта здесь начался ремонт на втором участке протяженностью 954 метра. 
Организация движения машин из Волжского в сторону Волгограда осталась прежней. А из Волгограда в сторону Волжского транспорт теперь движется  по своему ряду (по правой стороне), затем с переходом в левый ряд и далее на свою полосу двустороннего движения. 
Напомним, очередной этап ремонта мостового перехода стартовал в середине февраля, в связи с чем возникли трудности в движении транспорта. 

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