Футбольного фаната арестовали в Волгограде за пиротехнику на матче «Ротора» и «Нефтехимика»

Происшествия 11.03.2020 17:06
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11.03.2020 17:06
Сегодня 5 суток административного ареста назначено футбольному болельщику, который зажег на "Волгоград Арене" дымовую шашку во время недавнего матча. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, такое решение принял Центральный районный суд Волгограда. Кроме этого, судом фанату запрещено в течение года посещать официальные спортивные соревнования в дни их проведения.
Проверку по факту использования пиротехнических изделий во время футбольного матча между "Ротором" и "Нефтехимиком" провели сотрудники УМВД России по г. Волгограду.
Установлено, что 9 марта на стадионе "Волгоград Арена" во время матча 38-летний местный житель, который находился на южной трибуне в секторе D 110, использовал пиротехнику. Личность фаната установили. В отношении нарушителя был составлен административный материал по ст. 20.31 КоАП РФ - "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".
В региональном главке МВД отметили, что в связи с допущенным фактом проноса на трибуны запрещенного предмета, с контролерами-распорядителями будут проведены дополнительные инструктажи по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
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