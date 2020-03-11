Волгоградские налоговики дали совет льготникам по имущественным налогам





До 1 апреля текущего года жителям Волгоградской области рекомендуется представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Как пояснили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, сообщить о налоговой льготе целесообразно именно до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год, которая начинается в апреле.

Налог на имущество физических лиц за 2019 год предстоит оплатить в текущем году собственникам объектов недвижимости, а также транспортных средств.

Граждане, у которых право на имущественные налоги возникло в 2019 году впервые, могут обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме. К заявлению налогоплательщики вправе представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Это касается лиц, на которых не распространяется без заявительный порядок предоставления льгот.

По налогу на имущество физлиц федеральные льготы предусматривают освобождение от уплаты налога за один объект налогообложения определенного вида (квартиру, дом, комнату, гараж, машино-место и др.) и предусмотрены для 16 категорий налогоплательщиков.

Для граждан льготных категорий налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, который находится в собственности, бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Льготы по транспортному налогу в Волгоградской области предусмотрены для 10 категорий физических лиц и предоставляются в отношении только одного транспортного средства с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, а также мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) для многодетных семей.

Кроме того, с налогового периода 2019 года прекращено действие федеральной льготы для лиц, имеющих транспортные средства, разрешённой максимальной массы свыше 12 тонн, зарегистрированные в реестре транспортных средств системы взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего пользования.

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2019 года, можно на сайте ФНС России www.nalog.ru.



