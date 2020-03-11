С космической скоростью: члены Совета федерации проголосовали за поправки к Конституции





В Совете Федерации только что закончилось голосование за поправки к Конституции. Как сообщает ИА «Высота 102», только один из 160 сенаторов был против, трое воздержались. Сегодня же Госдума утвердила поправки в окончательном чтении, второе чтение законопроекта состоялось накануне.

Напомним, Госдума приняла поправку депутата от «Единой России» Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта об обнулении сроков Владимира Путина. Теперь изменения в основной закон страны должны одобрить региональные парламенты. Депутаты Волгоградской облдумы сделают это уже завтра.



