С космической скоростью: члены Совета федерации проголосовали за поправки к Конституции

Политика 11.03.2020 16:52
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11.03.2020 16:52
В Совете Федерации только что закончилось голосование за поправки к Конституции. Как сообщает ИА «Высота 102», только один из 160 сенаторов был против, трое воздержались. Сегодня же Госдума утвердила поправки в окончательном чтении, второе чтение законопроекта состоялось накануне.
Напомним, Госдума приняла поправку депутата от «Единой России» Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта об обнулении сроков Владимира Путина. Теперь изменения в основной закон страны должны одобрить региональные парламенты. Депутаты Волгоградской облдумы сделают это уже завтра.
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