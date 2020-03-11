Происшествия

В Волгограде жильцы пятиэтажки ждут помощи после утечки газа в подъезде

Происшествия 11.03.2020 16:38
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11.03.2020 16:38


Вторые сутки отключены от газа жители одного из подъездов пятиэтажки в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" местные жители, еще неделю назад жильцы забили тревогу по поводу стойкого запаха газа, который стал остро ощущаться в подъезде дома №13 по ул. Депутатской.
"Мы обращались с этой проблемой в нашу новую управляющую компанию - ООО "УК "ЮГ", но они ничего не сделали, проблему не устранили. Вчера запах газа стал ощущаться еще сильнее и мы вызвали аварийную газовую службу и МЧС", - рассказал редакции житель проблемного подъезда. По его словам, оперативные службы установили, что произошла утечка на внутреннем газопроводе. Чтобы избежать ЧП, газ в подъезде отключили и поставили заглушку. После этого сотрудники аварийной службы и МЧС рекомендовали жильцам обратиться в свою управляющую компанию, которая занимается содержанием общедомового имущества. 
"Нам сказали, что дальнейший ремонт должна проводить организация, с которой наша УК заключила договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Однако УК бездействует, а мы уже вторые сутки живем без газа в доме с газовыми колонками", - утверждают жильцы. Люди готовят заявления в прокуратуру и жилинспекцию, понимая, что вся эта переписка и проверки займут уйму времени, а газ и горячая вода нужны им как можно скорее. "У нас у всех дети, поэтому надеемся, что нас услышат через СМИ и помогут", - надеются жители.
"Высоте 102" получить комментарий в ООО "УК "ЮГ" не удалось - по телефону, указанному на сайте управляющей компании, никто не ответил. Как сообщили жильцы дома №13 по ул. Депутатской, ранее пятиэтажку обслуживало ООО "УЖФ КОР", но эту УК лишили лицензии в январе текущего года. Об этой ситуации ИА "Высота 102" ранее сообщало. С недавнего времени жильцы платят за общедомовые нужды ООО "УК "ЮГ". По словам жителей, ООО "УК "ЮГ" - это все тоже ООО "УЖФ КОР", но под другим названием. Жильцы дома утверждают, что эта новая-старая УК договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования все еще не заключила.

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