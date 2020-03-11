В Волгоградской области ожидают первую весеннюю грозу и ураган

Общество 11.03.2020 16:24
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11.03.2020 16:24
О надвигающемся ненастье предупредили жителей области в Волгоградском ЦГМС. Как сообщает ИА «Высота 102», уже сегодня ночью в регионе ожидаются местами небольшие дожди, а днем – осадки на большей части территории, вероятны грозы. Скорость ветра достигнет 7-12 метров в секунду, отдельные порывы – 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха днем будет от 9 до 14 градусов тепла.
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