Волгоград открывает прямое авиасообщение с Ереваном

Общество 11.03.2020 11:59
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11.03.2020 11:59
Международный аэропорт Волгоград открывает прямые рейсы в столицу Армении. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе аэропорта, полеты в один из древнейших городов мира будут выполняться авиакомпанией "Nordwind Airlines" один раз в неделю - по воскресеньям. Прилет из Еревана в Волгоград запланирован на 15:30, вылет из Волгограда - 17:00 (время местное).
Начиная с июня рейсы будут выполняться так же один раз в неделю, но уже по четвергам. Прилет в Волгоград – 21:30, вылет из Волгограда – 23:00. Время в пути – 1 час 45 минут. Стоимость перелета в одном направлении составит от 6 013 рублей.
Международный аэропорт Волгоград входит в группу "Новапорт Холдинг". В 2019 году пассажиропоток составил 1,2 млн человек. Аэропортовая инфраструктура представлена аэровокзальным комплексом, состоящим из терминалов внутренних и международных воздушных линий, грузового комплекса, гостиницы, парковки, служебных и административных зданий.
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