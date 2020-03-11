



В Волгоградской области под наблюдением в связи с возможным заражением коронавирусом находятся 117 человек, 4 человека пребывают в медицинских учреждениях. Как сообщили ИА "Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, количество наблюдаемых за последние дни снизилось почти вдвое. В ведомстве пояснили, что анализы на коронавирус готовятся в течение четырех часов. В исследованиях участвуют специалисты противочумного института, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». В случае выявления инфекции окончательно подтверждают диагноз специалисты ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирской области.

Между тем, в настоящее время проверки всех прибывающих самолетами пассажиров проходят в том числе и на внутренних рейсах. До сих пор, напомним, в регионе не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.



