Здравоохранение

Волгоградские эпидемиологи за 4 часа научились определять коронавирус

Здравоохранение 11.03.2020 12:11
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11.03.2020 12:11


В Волгоградской области под наблюдением в связи с возможным заражением коронавирусом находятся 117 человек, 4 человека пребывают в медицинских учреждениях. Как сообщили ИА "Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, количество наблюдаемых за последние дни снизилось почти вдвое. В ведомстве пояснили, что анализы на коронавирус готовятся в течение четырех часов. В исследованиях участвуют специалисты противочумного института, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». В случае выявления инфекции окончательно подтверждают диагноз специалисты  ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирской области. 
Между тем, в настоящее время проверки всех прибывающих самолетами пассажиров проходят в том числе и на внутренних рейсах. До сих пор, напомним, в регионе не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. 

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