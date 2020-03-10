Политика

В Волгоградской облдуме готовы к экстренному заседанию

Политика 10.03.2020 15:18
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10.03.2020 15:18


Сегодня на сайте Волгоградской облдумы опубликовали повестку заседания, которое состоится в четверг, 12 марта. В список внесены 12 законопроектов, но главного вопроса в нем пока нет, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт регпарламента. Ожидается, что проект постановления об одобрении поправок в Конституцию РФ депутаты внесут с голоса.
Сегодня Государственная дума принимает изменения в Конституцию в первом чтении. Завтра проект рассмотрят в окончательном чтении, после чего оперативно направят в Совет Федерации. 12 марта региональные заксобрания России должны одобрить принятый Федеральным собранием исторический документ.
Заседание облдумы в четверг откроет начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко. Генерал-лейтенант в рамках парламентского часа выступит с отчетом о состоянии законности и правопорядка в регионе. Далее народные избранники рассмотрят несколько законопроектов, касающихся работы фонда капремонта, предоставления межбюджетных трансфертов, налога на имущество и др.  

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