В Волгоградской области 8 марта мальчиков родилось меньше





На свет в Волгоградской области 8 марта появились 9 мальчиков и 10 девочек. Такую послепраздничную статистику, как сообщает ИА "Высота 102", озвучили сегодня в администрации региона.

В Волгоградском перинатальном центре №2 в женский праздник появилась тройня - первая в этом году. Всего с 1 января по 8 марта в регионе родились 1001 мальчик и 906 девочек. За этот период зарегистрировано уже 15 двоен и пока только одна тройня.



