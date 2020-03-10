Общество

В Волгоградской области 8 марта мальчиков родилось меньше

Общество 10.03.2020 14:15
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10.03.2020 14:15


На свет в Волгоградской области 8 марта появились 9 мальчиков и 10 девочек. Такую послепраздничную статистику, как сообщает ИА "Высота 102", озвучили сегодня в администрации региона.
В Волгоградском перинатальном центре №2 в женский праздник появилась тройня - первая в этом году. Всего с 1 января по 8 марта в регионе родились 1001 мальчик и 906 девочек. За этот период зарегистрировано уже 15 двоен и пока только одна тройня.

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