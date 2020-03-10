Общество

Волгоградцы после «черного понедельника» потянулись в обменники за валютой

Общество 10.03.2020 14:03
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10.03.2020 14:03


Небольшое повышение спроса на валюту зафиксировали в волгоградских банках. Как сообщает ИА «Высота 102», в банках, которые посетили журналисты ИА «Высота 102» под видом клиентов, дефицита евро и долларов не наблюдалось. В кредитных учреждениях готовы были продать от пяти тысяч долларов и выше. Однако операционисты предупреждали, что курс может меняться в течение дня. Хотя кассиры признались, что сегодня с утра народу в обменниках было больше, чем обычно, но ажиотажа, вызванного падением курса рубля, все-таки нет. Возможно, из-за достаточного высокого уровня продажи валюты. В некоторых банках 1 доллар предлагали за 81 рубль. 

В волгоградских автосалонах также столпотворения не наблюдалось. Менеджеры рассказали, что продажи идут, как обычно, несмотря на прогнозы о подорожании автомобилей в связи с повышением курса доллара. Вероятно, не у всех волгоградцев есть лишние несколько миллионов рублей, которые можно было бы потратить на покупку дорогого авто. 
А вот менеджеры магазинов бытовой техники рекомендуют не откладывать надолго покупку стиральной машины или телевизора. По словам продавцов, Китай сегодня практически изолирован от всего мира, там стоят заводы по производству комплектующих к бытовой технике. «Пока запасы на складах есть, но неизвестно, надолго ли это», - признались менеджеры. Сейчас же ценники меняются каждый день, но связано это исключительно с ценовой политикой магазинов – на что-то цены повышаются, на какие-то группы товаров объявляются скидки. 

Между тем, волгоградцы, у которых нет денег, чтобы купить побольше валюты на «черный день» или еще один автомобиль, потихоньку делают запасы продуктов. Вместо одной пачки сахара, например, приобретают пять. Признаются, что купили бы целый мешок, но сделать это на небольшие пенсии и зарплаты проблематично. 
Напомним, курс доллара вырос почти до 73 рублей, евро – почти до 83 рублей. Цены на нефть в результате обвала также потеряли почти треть от прежней цены. Вчерашние события на мировых рынках уже назвали «черным понедельником». 

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