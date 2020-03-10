



Житель Суровикинского района задержан полицейскими за покушение на поджог дома бывшей супруги. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, с заявлением в полицию ночью 9 марта обратилась 28-летняя жительница района. Она сообщила, что ее бывший супруг пытается поджечь дом. Подозреваемый был задержан. Он сознался в содеянном и пояснил, что пошел на преступление из чувства ревности.

По словам 37-летнего мужчины, он собрался поздравить бывшую супругу с прошедшим праздником. Придя в дом, он увидел в гостях у экс-супруги молодого человека, который также пришел поздравить ее с женским праздником. Решив, что их общение затянулось, он захотел пресечь их встречу путем поджога. Облив из канистры пол в коридоре, он намеревался поджечь домовладение, однако на шум вышла бывшая супруга и пресекла его дальнейшие действия. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.



