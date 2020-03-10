В Волгоградской области курильщик заживо сгорел на пожаре





Один человек погиб и еще один пострадал на пожаре в Еланском районе Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в экстренных службах региона. Сообщение о возгорании в кирпичном доме, расположенном на улице Зеленая в рабочем поселке Елань, поступило в оперативные службы накануне вечером. По информации ГУ МЧС России по региону, прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в одной из комнат дома горят домашние вещи на площади 12 кв.м. Возгорание удалось ликвидировать за 20 минут. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Сотрудники МЧС просят граждан соблюдать меры противопожарной безопасности, что сохранит ваши жизни и имущество.



