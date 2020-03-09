Происшествия

В Волгограде появилось видео новой аварии на злополучном перекрестке

Происшествия 09.03.2020 09:59
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09.03.2020 09:59




Годовалый ребенок, по уточненным данным, пострадал в результате столкновения двух иномарок в центре Волгограда накануне вечером. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла в 19:30 на пересечении улицы Комсомольская и проспекта Ленина – в месте, где ДТП совершаются в последнее время чуть ли не каждый день.
По предварительной информации, 55-летний водитель, управляя автомашиной «Mitsubishi Outlander» проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «Volkswagen Polo». В результате ДТП пострадал ребенок, находившийся на заднем пассажирском сидении «Volkswagen Polo» без специального детского удерживающего устройства. С травмой головы он был доставлен в больницу. 

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