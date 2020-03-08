Происшествия

Злополучный перекрёсток в центре Волгограда снова «притянул» ДТП

Происшествия 08.03.2020 20:13
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08.03.2020 20:13


Крупное ДТП произошло сегодня вечером на перекрёстке улицы Комсомольской и проспекта Ленина в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, на место аварии прибыли пожарные, скорая и полиция. По данным регионального главка МВД, на перекрёстке столкнулись «Мицубиси Аутлендер» и «Фольцваген Поло». Произошло возгорание одной из машин, потребовалась помощь МЧС. Пострадал 9-месячный ребёнок, который находился в салоне «Фольцвагена» без детского кресла. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель «Мицубиси», который вылетел на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Прошедшей ночью на аварийноопасном перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской также произошло серьезное ДТП.

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