В Волгограде выясняют обстоятельства получения травмы пассажиром автобуса

Происшествия 08.03.2020 13:34
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08.03.2020 13:34
В Волгограде выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала пожилая пассажирка. ДТП случилось накануне на проспекте Университетский. Водитель легкового автомобиля хотел припарковаться около остановки «Колледж нефти и газа» и внезапно совершил маневр перед автобусом №77. Чтобы избежать столкновения, пояснили ИА «Высота 102» в мэрии, водитель автобуса применил экстренное торможение. Одна из пассажирок не удержалась на ногах и ударилась о поручень. Помощь женщине оказали врачи скорой помощи.
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