Происшествия

В Волгограде выясняют обстоятельства получения травмы пассажиром автобуса

Происшествия 08.03.2020 13:34
0
08.03.2020 13:34


В Волгограде выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала пожилая пассажирка. ДТП случилось накануне на проспекте Университетский. Водитель легкового автомобиля хотел припарковаться около остановки «Колледж нефти и газа» и внезапно совершил маневр перед автобусом №77. Чтобы избежать столкновения, пояснили ИА «Высота 102» в мэрии, водитель автобуса применил экстренное торможение. Одна из пассажирок не удержалась на ногах и ударилась о поручень. Помощь женщине оказали врачи скорой помощи. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Происшествия
08.03.2020 10:36
Происшествия 08.03.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2020 15:19
Происшествия 07.03.2020 15:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2020 10:12
Происшествия 07.03.2020 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2020 09:48
Происшествия 07.03.2020 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2020 09:41
Происшествия 07.03.2020 09:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2020 20:36
Происшествия 06.03.2020 20:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2020 10:27
Происшествия 06.03.2020 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2020 11:15
Происшествия 05.03.2020 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2020 10:32
Происшествия 05.03.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2020 10:09
Происшествия 05.03.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.03.2020 15:59
Происшествия 04.03.2020 15:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.03.2020 15:17
Происшествия 04.03.2020 15:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.03.2020 10:20
Происшествия 04.03.2020 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2020 08:43
Происшествия 03.03.2020 08:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.03.2020 13:18
Происшествия 02.03.2020 13:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:22
Волгоградские женщины «побеждают» мужчинСмотреть фотографии
17:21
Перед СУ СКР по Волгоградской области может встать задача тщательнее подойти к расследованию рейдерских захватов предприятийСмотреть фотографии
15:44
У собственников изымут земли под строительство третьей очереди моста через ВолгуСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде выясняют обстоятельства получения травмы пассажиром автобусаСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской области «трещит по швам» недавно построенная плотинаСмотреть фотографии
10:41
Волгоградец во Вьетнаме: «Местные сметают туалетную бумагу из-за коронавируса»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:36
На злополучном перекрестке в Волгограде 19-летний водитель устроил ДТП с четырьмя автомобилями (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:48
В Волгоградской области регоператору фонда капремонта разрешили потратить почти 4 миллиардаСмотреть фотографии
09:16
Мы помним вас, генерал! 115 лет со дня рождения Александра РодимцеваСмотреть фотографии
09:11
В Волжском построят футбольный манежСмотреть фотографии
08:38
Часть высотки бизнес-центра «Волгоград-Сити» продают за полмиллиардаСмотреть фотографии
22:42
Из-за африканской чумы свиней в Волгоградской области введен карантинСмотреть фотографии
21:14
Аферу с бюджетными миллионами при расчистке ерика в Волгоградской области вскрыли общественникиСмотреть фотографии
15:42
Ровно год назад тунеядцы и алкаши разрушили карьеру волгоградского депутатаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
В Волгограде горит пойма ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
8 Марта: истории, которые могли случиться с каждым из насСмотреть фотографии
12:10
Бывший сварщик спас депутата Волгоградской гордумы от банкротства фирмыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Подозреваемый в коррупции глава Михайловки вышел из «Единой России»Смотреть фотографии
10:12
Волгоградские полицейские раскрыли тайны обманных схем лже-банкировСмотреть фотографии
09:50
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правахСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области машина вылетела в кювет из-за отлетевшего колесаСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области автобус сбил резвую пенсионеркуСмотреть фотографии
09:00
УК в Краснослободске Волгоградской области отправилась в очередное "наступление" на жильцовСмотреть фотографии
20:36
Полиция и УФСБ задержали группу фальшивомонетчиков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:36
Доходы жителей Волгоградской области бьют рекордыСмотреть фотографии
18:40
Банкиры Волгоградской области и страховщики выявили лучших в боулингеСмотреть фотографии
17:30
На пост руководителя федерации футбола Волгоградской области двигают «правую руку» губернатораСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде для пароходов составили праздничное расписаниеСмотреть фотографии
16:14
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде нерасторопной УК выставили огромный штраф за сосулькиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 