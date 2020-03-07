Общество

Из-за африканской чумы свиней в Волгоградской области введен карантин

Общество 07.03.2020 22:42
0
07.03.2020 22:42


Решение об установлении карантина с 5 марта сроком на 11 дней на территории Пореченского сельского поселения Котельниковского муниципального района принято губернатором региона, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соответствующее постановление. Установлено, что на территории одного из животноводческих хозяйств Котельниковского района от африканской чумы погибли несколько свиней.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
07.03.2020 19:05
Общество 07.03.2020 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2020 12:13
Общество 07.03.2020 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.03.2020 09:00
Общество 07.03.2020 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2020 16:45
Общество 06.03.2020 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2020 15:36
Общество 06.03.2020 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2020 12:46
Общество 06.03.2020 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.03.2020 12:29
Общество 06.03.2020 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2020 12:05
Общество 06.03.2020 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.03.2020 11:48
Общество 06.03.2020 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.03.2020 11:06
Общество 06.03.2020 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2020 11:02
Общество 06.03.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2020 21:09
Общество 05.03.2020 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2020 15:57
Общество 05.03.2020 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2020 12:47
Общество 05.03.2020 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2020 10:46
Общество 05.03.2020 10:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:42
Из-за африканской чумы свиней в Волгоградской области введен карантинСмотреть фотографии
21:17
Часть высотки бизнес-центра «Волгоград-Сити» продают за полмиллиардаСмотреть фотографии
21:14
Аферу с бюджетными миллионами при расчистке ерика в Волгоградской области вскрыли общественникиСмотреть фотографии
20:56
Перед СУ СКР по Волгоградской области может встать задача тщательнее подойти к расследованию рейдерских захватов предприятийСмотреть фотографии
19:05
Волгоградец во Вьетнаме: «Местные сметают туалетную бумагу из-за коронавируса»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:06
У собственников изымут земли под строительство третьей очереди моста через ВолгуСмотреть фотографии
15:42
Ровно год назад тунеядцы и алкаши разрушили карьеру волгоградского депутатаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
В Волгограде горит пойма ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
8 Марта: истории, которые могли случиться с каждым из насСмотреть фотографии
12:10
Бывший сварщик спас депутата Волгоградской гордумы от банкротства фирмыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Подозреваемый в коррупции глава Михайловки вышел из «Единой России»Смотреть фотографии
10:12
Волгоградские полицейские раскрыли тайны обманных схем лже-банкировСмотреть фотографии
09:50
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правахСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области машина вылетела в кювет из-за отлетевшего колесаСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области автобус сбил резвую пенсионеркуСмотреть фотографии
09:00
УК в Краснослободске Волгоградской области отправилась в очередное "наступление" на жильцовСмотреть фотографии
20:36
Полиция и УФСБ задержали группу фальшивомонетчиков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:36
Доходы жителей Волгоградской области бьют рекордыСмотреть фотографии
18:40
Банкиры Волгоградской области и страховщики выявили лучших в боулингеСмотреть фотографии
17:30
На пост руководителя федерации футбола Волгоградской области двигают «правую руку» губернатораСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде для пароходов составили праздничное расписаниеСмотреть фотографии
16:14
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде нерасторопной УК выставили огромный штраф за сосулькиСмотреть фотографии
12:46
По программе «Азбука интернета» за 5 лет прошли обучение более 300 тысяч российских пенсионеровСмотреть фотографии
12:29
В селе под Волгоградом произошла вспышка бруцеллезаСмотреть фотографии
12:05
Волгоградские студенты примут участие в разработке концепции парка «Котельниково – Земля Героев»Смотреть фотографии
12:01
«Ротор» заплатит за матч на «Волгоград Арене» почти 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
11:48
Сбербанк поздравляет клиентов с Международным женским днём и сообщает о режиме работы в праздникиСмотреть фотографии
11:06
Улица Советская в Волгограде стала ЦветочнойСмотреть фотографии
11:02
Добрые полицейские осыпали цветами волгоградокСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 