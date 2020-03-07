Из-за африканской чумы свиней в Волгоградской области введен карантин

Общество 07.03.2020 22:42
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07.03.2020 22:42
Решение об установлении карантина с 5 марта сроком на 11 дней на территории Пореченского сельского поселения Котельниковского муниципального района принято губернатором региона, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соответствующее постановление. Установлено, что на территории одного из животноводческих хозяйств Котельниковского района от африканской чумы погибли несколько свиней.
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