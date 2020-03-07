Экономика

Часть высотки бизнес-центра «Волгоград-Сити» продают за полмиллиарда

Экономика 07.03.2020 14:44
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07.03.2020 14:44


Нежилые помещения площадью 12908 кв.м., расположенные по адресу ул. им. Рокоссовского, 62 в Волгограде, выставлены на торги за 587,4 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», в составе единого лота указан и земельный участок, находящийся в общедолевой собственности, площадью 9141 кв.м. А также ресепшен в холл с рекламой «СИТИ ОТЕЛЬ», оборудование в конференц-зале на третьем этаже, вентиляционное и климатическое оборудование, бытовые приборы и оргтехника, хозяйственно-бытовой инвентарь, мебель и многое другое. Первоначальная цена всего лота заявлена в сумме более 611 миллионов рублей. Часть имущества, как указано в описании лота, находится в залоге у ПАО «Московский индустриальный банк». Торги пройдут в форме открытого аукциона.
Все это имущество, как отмечается, находится на ул.им. Рокоссовского,62. Именно по этому адресу расположено высотное здание бизнес-центра «Волгоград-Сити». На сайте компании указано, что УК ООО «ВолгоградСити» осуществляет эксплуатацию 147 780 кв.м. коммерческих и жилых помещений площади бизнес-центра. Из этого следует, что в выставленном лоте речь идет лишь о части помещений в этом высотном здании, а именно о «СИТИ ОТЕЛЕ».
Реализуемое имущество принадлежит ООО «Индустрия Фитнеса», которое летом 2029 года решением арбитражного суда было объявлено несостоятельным (банкротом) с применением положений упрощённой процедуры банкротства ликвидируемого должника. С заявлением о признании ООО «Индустрии Фитнеса» банкротом обратилось ООО «Соло», которое выставило претензии в сумме 330 тысяч рублей за оказание юридических услуг. В апреле арбитражный суд Москвы издал приказ о взыскании с должника этой суммы. Задолженность не была погашена. В начале июня 2019 года  единственным участником ООО «Индустрия Фитнеса» было принято решение о добровольной ликвидации общества. ПАО «МИнБанк» в ликвидационную комиссию должника заявил требования о досрочном возращении кредитов  по двум кредитным договорам на 20,2 миллиона рублей и 483 миллионов рублей, а также процентов по кредитному договору, которые превысили миллиард рублей. Таким образом, общая сумма долга ликвидируемого общества оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

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