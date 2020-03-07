Подозреваемый в коррупции глава Михайловки вышел из «Единой России»

На состоявшемся в Михайловке заседании местного политического совета «Единой России» был рассмотрен вопрос о приостановлении членства в партии главы городского округа Сергея Фомина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу реготделения «ЕР», он выступил с заявлением о добровольном приостановлении членства. Решением местного политсовета заявление было удовлетворено.

Несколько дней назад Сергей Фомин сам прокомментировал историю с возбуждением в отношении него уголовного дела на отчете перед жителями села Раковка. «У нас любят преувеличивать. Но вот сегодня я стою перед вами. Хочу сказать, что мы на постоянной основе сотрудничаем с органами, потому что являемся должностными лицами, потому что есть закон по противодействию коррупции… Мы нормально к этому относимся. К нам есть вопросы, нас приглашают на опросы и допросы…».