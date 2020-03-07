Политика

Подозреваемый в коррупции глава Михайловки вышел из «Единой России»

Политика 07.03.2020 10:49
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07.03.2020 10:49


На состоявшемся в Михайловке заседании местного политического совета «Единой России» был рассмотрен вопрос  о приостановлении членства в партии главы городского округа Сергея Фомина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу реготделения «ЕР», он выступил с заявлением о добровольном приостановлении членства. Решением местного политсовета заявление было удовлетворено.
Как сообщалось ранее, в отношении члена регионального политсовета «Единой России», секретаря местного отделения партии, глава городского округа город Михайловка, глава администрации городского округа город Михайловка Сергея Фомина СУ СКР по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по  тяжкой коррупционной статье. Фомина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. 3 марта глава Михайловки был задержан по итогам оперативных мероприятий регионального УФСБ и допрошен следователями СК. Затем фигурант уголовного дела продолжил исполнять свои служебные обязанности. Несмотря на резонанс произошедшего, следственные органы так и не дали прессе подробного комментария.
Несколько дней назад Сергей Фомин сам прокомментировал историю с возбуждением в отношении него уголовного дела на отчете перед жителями села Раковка. «У нас любят преувеличивать. Но вот сегодня я стою перед вами. Хочу сказать, что мы на постоянной основе сотрудничаем с органами, потому что являемся должностными лицами, потому что есть закон по противодействию коррупции… Мы нормально к этому относимся. К нам есть вопросы, нас приглашают на опросы и допросы…». 

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