Происшествия

В Волгоградской области автобус сбил резвую пенсионерку

Происшествия 07.03.2020 09:41
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07.03.2020 09:41


В рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области автобус сбил пенсионерку. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне утром. За рулем автобуса  «ПАЗ-32053» находился 38-летний водитель. На улице Сидорова под колеса попала 65-летняя женщина, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с травмой головы, ушибами госпитализирована.

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