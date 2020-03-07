Общество

8 Марта: истории, которые могли случиться с каждым из нас

Общество 07.03.2020 12:13 Новости компаний
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07.03.2020 12:13 Новости компаний


В преддверии 8 Марта Сбербанк в Поволжье подготовил специальный проект, в котором рассказал, как продукты банка и компаний, входящих в его экосистему, помогают устроить любимым настоящий праздник. 
На странице www.pvb-8marta.ru опубликованы 7 историй героев, похожих на каждого из нас.
 Благодаря бонусам на банковской карте один из авторов смог приобрести любимой желанный подарок. В другом рассказе юный кавалер нашёл подарки для «принцесс» на маркетплейсе. 
 Получить звание «лучшего шеф-повара на свете» возлюбленному героини – Маши – помог сервис заказа продуктов на дом. А Катя без труда подготовила праздничный ужин для самых близких, заказав доставку готовых блюд из кафе и ресторанов.
Не бывает безвыходных ситуаций, это смогут подтвердить истории еще одних героев, которым современные технологии помогли сделать подарки на праздник.
А чтобы поздравить родных и близких с 8 Марта и создать для них запоминающийся #wow-день Сбербанк запустил специальный сервис, который поможет поздравить вашего дорогого человека в зависимости от интересов и увлечений. Сервис предлагает различные варианты организации праздничного дня, тут же можно подсмотреть идеи подарков в предлагаемых подборках, решая проблему «а что же подарить?». 
На все представленные предложения на https://www.sberbank.ru/forwomen  действуют специальные условия и скидки.

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