Расследования

Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области выпустили из СИЗО

Расследования 06.03.2020 16:14
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06.03.2020 16:14


Сегодня изменена мера пресечения бывшему заместителю главы Светлоярского района Сергею Звезденкову, сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. Центральный районный суд Волгограда поместил Звезденкова под домашний арест.
Экс-заместитель главы района был взят под стражу 18 января текущего года. Все это время он находился в СИЗО.
Звезденков подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере).
По версии следствия, Сергей Звезденков, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение муниципального  металлического трубопровода протяженностью 7,2 км , расположенного на участке местности юго-восточнее животноводческой фермы у хутора Кресты в Светлоярском районе Волгоградской области. В результате хищения был причинен ущерб бюджету районной администрации на сумму, превышающую 16 миллионов рублей.
Как ранее сообщало ИА "Высота 102", в Светлоярском районе в рамках возбужденного уголовного дела сейчас продолжаются оперативные и следственные мероприятия. Правоохранители предполагают, что к хищению муниципального трубопровода, помимо возможного организатора - бывшего заместителя главы муниципального района Сергея Звезденкова, причастны как минимум еще несколько человек. В ходе проведения следственных действий признательные показания получены от непосредственных исполнителей демонтажа трубопровода.

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