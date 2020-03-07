



Уведомления об изъятии у них земли под государственные нужды скоро получат правообладатели участков, которые попали в проект планировки и межевания территорий для размещения объекта регионального значения «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга. Третий пусковой комплекс». Как стало известно ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подписано 2 марта председателем комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолием Васильевым. Миссия поручена ГКУ «Дирекция автомобильных дорог». Учреждению предстоит провести все процедуры по государственной регистрации, извещению собственников земельных участков, подготовке и заключению соглашений по определению полагающихся компенсаций. В случае, если собственники не захотят добровольно расстаться с землями и расположенными на них объектами недвижимого имущества, в течение девяноста дней после вручения проекта соглашения им будут предъявлены иски. Плательщиком денежных средств, подлежащих выплате собственникам в качестве компенсации, должно также выступить ГКУ «Дирекция автомобильных дорог». В перечень земель и частей изымаемых земельных участков вошли 9 территорий общей площадью более 50 тысяч квадратных метров.

По данным ИА «Высота 102», процедура изъятия земель коснется различных участков, а также земель сельхозназначения в районе АОЗТ «Лебяжья поляна», хутора Старенький, поселка Третий Решающий и других населенных пунктов Среднеахтубинского района Волгоградской области.



