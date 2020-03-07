Экономика 07.03.2020 13:12
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07.03.2020 13:12
Уведомления об изъятии у них земли под государственные нужды скоро получат правообладатели участков, которые попали в проект планировки и межевания территорий для размещения объекта регионального значения «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга. Третий пусковой комплекс». Как стало известно ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подписано 2 марта председателем комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолием Васильевым. Миссия поручена ГКУ «Дирекция автомобильных дорог». Учреждению предстоит провести все процедуры по государственной регистрации, извещению собственников земельных участков, подготовке и заключению соглашений по определению полагающихся компенсаций. В случае, если собственники не захотят добровольно расстаться с землями и расположенными на них объектами недвижимого имущества, в течение девяноста дней после вручения проекта соглашения им будут предъявлены иски. Плательщиком денежных средств, подлежащих выплате собственникам в качестве компенсации, должно также выступить ГКУ «Дирекция автомобильных дорог». В перечень земель и частей изымаемых земельных участков вошли 9 территорий общей площадью более 50 тысяч квадратных метров.
По данным ИА «Высота 102», процедура изъятия земель коснется различных участков, а также земель сельхозназначения в районе АОЗТ «Лебяжья поляна», хутора Старенький, поселка Третий Решающий и других населенных пунктов Среднеахтубинского района Волгоградской области.
На сегодняшний день, как сообщало ИА «Высота 102», компания-проектировщик уже получила положительное заключение на проект строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Волгограде. В рамках проекта предусмотрено строительство нового участка автомобильной дороги протяженностью 4,45 км. Кроме того, планируется возведение 2-х мостовых переходов через ерики и транспортная развязка. Проектом предусмотрено устройство акустических экранов, системы транспортной безопасности, закрытой системы ливневой канализации в водоохранных зонах водных объектов, электроосвещение объекта и переустройство ряда коммуникаций, попадающих в зону строительства.
Грядущее строительство третьего пускового комплекса мостового комплекса моста через Волгу в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» повлечет за собой мероприятия по долгосрочному компенсационному лесовосстановлению. Даже если эти мероприятия будут удачными, то их первые результаты увидит лишь поколение 2120 года.
В облкомприроды на запрос информагентства ответили, что экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, состоявшая из «привлекаемых комитетом внештатных экспертов, обладающих научными и практическими познаниями в сфере экологии и градостроительства, пришла к выводу о возможности реализации этапа №1 строительства». Получается, безымянных экспертов не смутило, что при строительстве третьего пускового комплекса под вырубку могут пойти лиственные насаждения и дубравы, где произрастают деревья возрастом от 70 до 100 лет, а также будет нанесен урон водным объектам.
О том, что заключен государственный контракт на поэтапную разработку проектной документации на строительство третьей очереди моста через Волгу, которая соединит мосты через Волгу и Ахтубу, председатель комитета транспорта Волгоградской области объявил в начале прошлого года. По словам Анатолия Васильева, президент страны поручил Минтрансу РФ выделить на объект на 2020 год 900 миллионов рублей, а затем по 3-4 миллиарда ежегодно для продолжения строительства. По предварительным оценкам, всего на третью очередь комплекса моста через Волгу потребуется не менее 9 миллиардов рублей.
Предполагается, что реализация в полном объеме проекта мостового перехода позволит разгрузить Первую и Вторую продольные магистрали, исторический центр Волгограда и обеспечит выезд транспорта на международные и межрегиональные автомобильные трассы.
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