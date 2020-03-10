В филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области внедряют медиативные подходы во внесудебном урегулировании конфликтов в системе здравоохранения





Сотрудники филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области прошли обучение по курсу «Медиативные подходы во внесудебном урегулировании конфликтов в системе здравоохранения». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, страховые представители первого, второго и третьего уровня ознакомились с основными составляющими медиации: принципами и правилами, по которым строится медиация, стадиями медиации, основными функциями медиатора, независимо от его профессионального образования, требованиями к медиатору и ограничениями, которые существуют для медиации.

За разъяснениями о том, насколько важна медиация, мы обратились к заместителю директора филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области Анне Сизовой.





«Сегодня мы часто слышим новое модное слово «Медиация». Медиация – это форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей беспристрастной стороны – медиатора (посредника). А медиатором называют нейтральную, незаинтересованную в конфликте сторону, которая помогает выработать определенное соглашение по спору. Задача наших специалистов – сопровождение застрахованных граждан на всех этапах оказания медицинской помощи, отстаивание их интересов и разрешение споров между медицинской организацией и пациентом», - отмечает Анна Сизова.





В настоящее время в ООО «Капитал МС» организовано три уровня страховых представителей и создана система защиты прав пациента.

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