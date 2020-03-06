По программе «Азбука интернета» за 5 лет прошли обучение более 300 тысяч российских пенсионеров

Общество 06.03.2020 12:46 Новости компаний
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06.03.2020 12:46 Новости компаний
«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» за пять лет. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Ростелекома", с момента старта программы в сентябре 2014 года и до конца 2019 года участниками курсов по обучению пользователей старшего поколения работе на компьютере и в интернете стали 305 380 человек, из них только в 2019 году — 54 404 человека.
Обучение ведется на курсах, которые организуют отделения ПФР, филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты, региональные отделения Союза пенсионеров России, библиотеки, школы компьютерной грамотности и другие государственные и общественные организации. Так, в 2019 году в отделениях ПФР на всей территории России прошли обучение 47 тысяч человек; на курсах, организованных Министерством социального обеспечения Нижегородской области, — 4 570 человек; в собственных офисах «Ростелекома» или на внешних площадках при поддержке компании — 2 834 человека.
Программа «Азбука интернета» — благотворительный проект «Ростелекома» и ПФР. Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе по обучению пенсионеров могут любые организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере и в интернете. Свободный доступ к контенту делает обучение максимально доступным для всех заинтересованных лиц, однако затрудняет получение точных данных о количестве пользователей, прошедших обучение. Для уточнения количества участников проекта были направлены письма на имя глав регионов, официальные ответы об использовании материалов «Азбуки» были получены из 21 региона. Таким образом подтверждены данные о еще 165 113 пенсионерах, прошедших обучение по программе «Азбука интернета».
Напомним, на конкурс «Спасибо интернету-2019» было подано свыше 4,5 тысяч заявок из 79 регионов. Это на 23% больше, чем участников конкурса 2018 года. При этом 81% работ поступил от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Самой старшей участнице — 95 лет. От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах поступило 62,5% конкурсных работ, 37,5% пенсионеров обучались самостоятельно, в том числе, по программе «Азбука интернета». Растет количество пенсионеров, самостоятельно изучивших компьютер: в 2018 году их было 32,8%, в 2017 году — 31%.
Справка. Учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.
Фото с сайта https://азбукаинтернета.рф
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