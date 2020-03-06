Общество

Волгоградские студенты примут участие в разработке концепции парка «Котельниково – Земля Героев»

Общество 06.03.2020 12:05 Новости компаний
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06.03.2020 12:05 Новости компаний


Студенты Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета (ИАиС ВолгГТУ) и президент благотворительного фонда «Манифест» Владимир Дронов посетили Котельниково, чтобы принять участие в знаковом для города событии – проектировании нового парка «Котельниково – Земля Героев». 
Напомним, с приходом крупного инвестора – компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», которая реализует в Котельниковском районе два больших взаимосвязанных проекта, в жизни города начались масштабные изменения.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, к знакомству с происходящими в Котельниковском районе позитивными изменениями студенты приступили с начальной точки – площадки строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината, который компания возводит в рамках производственной части проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Экскурсию по предприятию для студентов организовали молодые специалисты предприятия – сами вчерашние студенты.
Безопасность жизней и здоровья людей – главный приоритет предприятия, поэтому первым пунктом маршрута стало посещение военизированной горноспасательной части. Гости узнали, как работает спасательная служба, осмотрели оборудование спецтранспорта, примерили снаряжение спасателей.
Самым информативнымбыло посещение объектов сильвинитовой обогатительной фабрики. Заместитель начальника производства Андрей Солодовник на промплощадке показал гостям, как порода, добытая в руднике, перемещается от корпуса к корпусу фабрики, превращаясь в удобрение. Важно, что в соответствии с принятыми на предприятии высокими экологическими стандартами перемещение породы происходит в закрытых конвейерных галереях, что исключает возможность пылевыделения.
Автоматическое сопровождение процессов обогащения руды осуществляется из центрального пульта управления – сердца фабрики. Ребята узнали, как именно осуществляется точная координация действий тысяч агрегатов фабрики.
За соответствием выпускаемой продукции стандарту проследят специалисты службы контроля качества – современная лаборатория оснащена высокоточными приборами, позволяющими провести точный анализ содержания полезного компонента в полученном на фабрике концентрате. 
Особый профессиональный интерес у будущих архитекторов вызвало жилищное строительство, которое компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» ведет в городе Котельниково в рамках реализации социального аспекта инвестпроекта. Многоэтажный жилой район «Восточный» уже заселен. Сейчас предприятие ведет застройку жилого района «Дубовая роща». 
Свои трудовые победы котельниковцы, реализующиена своей земле первый в новейшей истории России проект строительства горнодобывающего предприятия с нуля, считают продолжением героической традиции ратных и мирных подвигов, которыми славится Котельниковская Земля Героев. 
Поэтому неподалеку от недавно построенного детского сада планируется разбить парк «Котельниково – Земля Героев», который будет посвящен свершениям знаменитых уроженцев этого края –атаманам Емельяну Пугачеву, Степану Разину, самому известному в Европе казаку Александру Землянухину, героям Великой Отечественной войны, а также достижениям их потомков.
Создание паркового комплекса должно стать данью памяти и уважения героям прошлого от нынешних героев мирного труда, вдохновленных примером своих предков, и символом неразрывной связи поколений жителей Котельниковской Земли Героев. 


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