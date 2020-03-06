Добрые полицейские осыпали цветами волгоградок

Общество 06.03.2020 11:02
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06.03.2020 11:02
Сотрудники полиции в преддверии весеннего праздника одарили букетами волгоградских женщин. Как сообщает ИА "Высота 102", участницами праздничной акции "8 Марта - в каждый дом" стали как женщины-водители, так и женщины-пешеходы. Разноцветные тюльпаны от полицейских получили представительницы разного возраста, даже совсем юные барышни. О добрых полицейских и счастливых женщинах - в видеоматериале.
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