Общество

Улица Советская в Волгограде стала Цветочной

Общество 06.03.2020 11:06
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06.03.2020 11:06


В цветочный рай превратилась сегодня улица Советская в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, перед 8 марта здесь разбили палатки торговцы главным символом праздника весны. 

Тюльпаны, первоцветы, нарциссы, розы, мимоза самых разных цветов и невообразимых оттенков недолго томятся в ожидании покупателей, которые могут выбрать букетики и букетища на любой кошелек. Так, один нарцисс обойдется в 50 рублей, тюльпаны – от 50 и выше, ветка мимозы – в 100 рублей. 

Столько же стоит и горшочек с первоцветами. 

Если покупать цветы оптом, обойдется дешевле. Например, упаковки тюльпанов продают по 30 рублей за штуку. 

Как обычно, цветы привезли в Волгоград из республик Северного Кавказа и Краснодарского края. Кто-то ведет торговлю прямо с грузовиков. Продавцы обещают: выращенные с любовью цветы будут долго радовать представительниц прекрасного пола, которые получат их в подарок. 






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