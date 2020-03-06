Происшествия

В Волжском на пешеходном переходе под колесами «Ford Focus» погиб пенсионер

Происшествия 06.03.2020 10:27
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06.03.2020 10:27


В Волжском на «зебре» насмерть сбили 67-летнего пенсионера. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне на улице Пушкина. 33-летний водитель, управляя «Ford Focus», наехал на пожилого мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.  Пострадавший скончался на месте до приезда медиков. 
Еще одно ДТП с пострадавшим на пешеходном переходе произошло в центре Волгограда. На пересечении проспекта Ленина и улицы Краснознаменской «Renualt Logan» сбил 15-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

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