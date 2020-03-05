Расследования

Убийцу пожилой матери 60 ударами топора и ножа осудили в Волгограде

Расследования 05.03.2020 16:42
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05.03.2020 16:42


К 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года приговорен за жестокое убийство матери 37-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговор сегодня огласил Тракторозаводский районный суд с учетом обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.
Следствием и судом установлено, что 13 мая 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью. В результате конфликта он при помощи двух ножей и кухонного топорика нанес престарелой женщине более 60 ударов в различные части тела, от которых она скончалась на месте происшествия.
Фигурант уголовного дела пытался убедить коллегию присяжных заседателей в том, что он не причастен к смерти своей матери. Несмотря на полное отрицание подсудимым своей вины, присяжные полностью и единодушно согласились с мнением прокуратуры о его виновности в убийстве матери. Более того, присяжные заседатели сочли мужчину не заслуживающим снисхождения.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил.

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