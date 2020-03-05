Экономика

Клиенты Поволжского банка Сбербанка выбирают мобильность

Экономика 05.03.2020 14:54 Новости компаний
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05.03.2020 14:54 Новости компаний


Рост количества клиентов Поволжского Сбербанка, выбирающих дистанционные каналы обслуживания, составил 6,8% к 2018 году.  Это, как сообщает ИА «Высота 102», было озвучено на итоговой пресс-конференции банка, прошедшей в Самаре. 
При этом эксперты отмечают тенденцию роста на 25% количества клиентов в digitalв возрасте до 18 лет, и на 11,5 % в возрасте старше 65 лет.  Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко отметил, что перед банком стоит важная задача, ориентированная на клиента - экономия времени как тренд современной жизни. К этому стремятся как в офисах банка, так и в дистанционных каналах обслуживания.
По словам заместителя председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Светланы Арнаутовой, в 2019 году выросла активность клиентов в части дистанционного оформления потребительских кредитов и ипотеки.   
Из 56 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 79 млрд рублей, почти 11 тысяч выдано онлайн с помощью сервиса ДомКлик. При этом больше всего онлайн выдач –3640 ипотеки – приходится на Самару, Тольятти, Жигулевск, Сызрань и другие населенные пункты самарского региона, 1931 жилищных кредитов выдано в Саратовской области, 1715 – в Волгоградской, 1123 – в Оренбургской, 908 – в Ульяновской, 675 – в Пензенской, 524– в Астраханской областях. 
В 2019 году Поволжский банк ПАО Сбербанк выдал клиентам физическим лицам 819 тысяч кредитов на общую сумму 158 млрд рублей. При этом 410 тысяч кредитов было выдано через Сбербанк Онлайн.  
По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос в два раза. Интересно, что чаще всего по сравнению с 2018 годом в прошлом году кредиты онлайн оформляли жители Астраханской области -  взято 34 тысячи кредитов.  По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос почти в 2,5. Почти 60 тысяч кредитов через дистанционные каналы Сбербанка оформили жители Оренбургской области. В Волгоградской области этот показатель превысил 64 тысячи. В Пензенской области онлайн выдано более 30 тысяч кредитов на различные нужды клиентов. Жители Самарского региона в прошедшем году взяли онлайн 109 тысяч кредитов. В Ульяновской области оформлено более 42 тысяч онлайн кредитов, в Саратовской –почти 70тысяч. 
«За последние несколько лет мы значительно упростили процедуру получения потребительских кредитов, увеличили возраст заёмщиков, которые хотят получит кредит под поручительство. Таким образом, сегодня с помощью заемных средств можно быстро и легко исполнить собственные мечты», - отметила Светлана Арнаутова. 
Отдельный блок пресс-конференции был посвящен развитию филиальной сети банка. Так, сегодня в Поволжском банке насчитывается более 1500 офисов, 77 передвижных пунктов кассовых операций. Как отметила Светлана Арнаутова, в 2019 году одним из фокусов работы банка было повышение доступности финансовых услуг в сельской местности. Так активно реализовывался проект развития сети банковских платежных агентов.
В рамках проекта клиенты могут снять наличные без комиссии с карты банка на кассе сельского магазина, совершив минимальную покупку. Благодаря его реализации на начало текущего года Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в 324 торговых точках отдаленных и малонаселённых пунктах Поволжья.
«Буквально в конце февраля клиенты Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка с карт «Мир». Пока речь идет о картах «Мир», эмитированных Сбербанком, однако скоро сервис будет доступен и держателям национальных платежных карт других банков.Получается, что вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи. Развитие агентской сети — приоритетное направление программы доступности финансовых услуг в сельской местности», - рассказала Светлана Арнаутова. 
Сбербанк стремится обеспечивать равный доступ к сервисам банка для всех клиентов. Для этого банк адаптируем наши офисы, продукты и сервисы под потребности особенных клиентов.  Например, клиенты с нарушением слуха или речи могут получить консультации на языке жестов с помощью удаленного сурдоперевода. Сегодня эта возможность реализована в 572 офисах Поволжья. В 2688 банкоматах с озвученными сценариями клиенты могут самостоятельно снять наличные или проверить баланс.30% отделений Поволжского банка оборудованы пандусами и эта цифра активно растёт. 


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