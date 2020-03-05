Экономика

ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза

Экономика 05.03.2020 14:35 Новости компаний
0
05.03.2020 14:35 Новости компаний


За январь-февраль 2020 года ВТБ рефинансировал 12,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 26 млрд рублей, утроив показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в общем объеме ипотечных продаж ВТБ доля рефинансирования достигла 24,6%.
«За последние два года на рынке рефинансирования ВТБ стал абсолютным лидером. По нашим оценкам, доля банка достигла 54,5%. В прошлом году мы помогли существенно сэкономить на ипотечных выплатах 43 тысячам семей – средний размер сниженной ставки по кредитам составил 1,4 п.п. Общая сумма сделок достигла 87,8 млрд рублей. Уверены, что в этом году на фоне планомерно снижающихся ценовых параметров этот тренд на рынке ипотеки продолжится, и 2020 год действительно станет годом рефинансирования», – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автокредитования ВТБ.
Заемщики могут рефинансировать свои кредиты в ВТБ по упрощенной процедуре в рамках программы «Ипотека с господдержкой» – достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору и внести изменения в закладную – новый кредит доступен заемщикам под 5% годовых. С начала года банк выдал более 800 таких займов на 1,8 млрд рублей, что составляет свыше 29% от общего объема выдач в рамках госсубсидирования. 
Рефинансировать в ВТБ действующую ипотеку другого банка можно по ставке 8,5%, для зарплатных клиентов ВТБ – от 8,3%. Под условия программы подходят заемщики, которые приобрели квартиры как в новостройках, так и на рынке готового жилья. Клиенты могут получить дополнительное финансирование на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%. 
Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Согласие на сделку от текущего кредитора не требуется, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться без просроченной задолженности более полугода.
Справка. ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России, банк выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам 2019 года портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 20% – до 1,69 трлн рублей, объем выдачи ипотеки достиг рекордных 675 млрд рублей.


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
05.03.2020 14:54
Экономика 05.03.2020 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2020 09:44
Экономика 05.03.2020 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 17:42
Экономика 04.03.2020 17:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 17:12
Экономика 04.03.2020 17:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 15:28
Экономика 04.03.2020 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 14:09
Экономика 04.03.2020 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 11:21
Экономика 04.03.2020 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 09:36
Экономика 04.03.2020 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2020 16:11
Экономика 02.03.2020 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.02.2020 17:22
Экономика 28.02.2020 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.02.2020 16:13
Экономика 28.02.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.02.2020 15:34
Экономика 28.02.2020 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.02.2020 11:45
Экономика 28.02.2020 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.02.2020 10:55
Экономика 28.02.2020 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.02.2020 10:22
Экономика 28.02.2020 10:22
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:54
Клиенты Поволжского банка Сбербанка выбирают мобильностьСмотреть фотографии
14:38
В Волжском реализацию нового закона о гуманном отношении к животным доверили истребителям собакСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области прокуратура заступилась за сиротуСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде после скандала с могилой Чуйкова экстренно нашли деньги на ее ремонтСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Волгоградский ЦУМ отдают под центр культуры и искусствСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области браконьеры застрелили и съели маленького лосенкаСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде перед Комсомольским мостом построят парковочный карман на две машиныСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом серийного автоугонщика повязали бойцы РосгвардииСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде легковушка врезалась в дерево, погибла девушкаСмотреть фотографии
09:44
Предприятия группы «НИКОХИМ» увеличили выпуск и экспорт нескольких видов основной продукцииСмотреть фотографии
08:20
Подсчитана средняя стоимость цветов к 8 марта в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:12
Роспотребнадзор подтвердил существование «крысиного рая» в волгоградском поселкеСмотреть фотографии
20:44
Волгоградской области выделили более 200 миллионов рублей на проведение голосования по конституцииСмотреть фотографии
17:48
Волгоградское общество "Динамо" по традиции возглавил начальник УФСБСмотреть фотографии
16:24
Представители власти в Волгоградской области прояснили детали уголовного дела главы МихайловкиСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде директор пивоваренной компании идет под суд за сокрытие 145 миллионовСмотреть фотографии
15:59
Волгоградские спецназовцы жестко повязали наркосбытчиков на месте преступленияСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Технический сбой стал причиной образования долга у 1090 собственников Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде на Мамаевом кургане военный трал снес сосныСмотреть фотографииCмотреть видео
14:55
В Волгоградской области глава Михайловки после допроса в СУ СКР зажег на концертеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
Со входа в парк имени Гагарина в Волгограде сдирают «шубу»Смотреть фотографии
12:16
Прожиточный минимум жителей Волгоградской области «откатили» на 2 года назадСмотреть фотографии
11:28
Подозреваемый в коррупционном преступлении глава Михайловки Волгоградской области вернулся на работуСмотреть фотографии
11:21
Шахтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» достигли продуктивного пласта сильвинитаСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде инспектора ФСИН задержали по подозрению в коррупцииСмотреть фотографии
09:59
В отношении основателя сети «МАН» возбудили третье уголовное делоСмотреть фотографии
09:38
День памяти первого худрука волгоградского НЭТа отметят «Цареубийцами»Смотреть фотографии
09:36
Партнерство бизнеса и власти: Поволжский банк Сбербанка подвел итоги работы за 2019 годСмотреть фотографии
08:43
В Волгоградской области 31 человек взяли под наблюдение из-за короновирусаСмотреть фотографии
20:17
Всплеск ожоговых травм у детей фиксируют волгоградские врачиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 