В Волгоградской области прокуратура заступилась за сироту





Прокуратура помогла 23-летней сироте из Калачевского района получить благоустроенное жилое помещение по договору найма. Как сообщила ИА "Высота 102"

старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в 2019 году девушка пожаловалась в надзорный орган на нарушение жилищных прав.

Как следует из прокурорской проверки, мать девушки умерла, когда дочери было 5 лет. В 2012 году погиб ее отец. До совершеннолетия девочка находилась под опекой родственников. После школы она закончила техникум и в настоящее время работает младшей медицинской сестрой в лечебном учреждении. В соответствии с законом по достижении 18 лет ей должно было быть предоставлено благоустроенное жилье по договору найма специализированного жилого помещения. Однако этого сделано не было.

Прокурор Калачевского района обратился в суд с заявлением в защиту прав сироты о возложении обязанности обеспечить ее благоустроенным жильем. Решением Центрального районного суда Волгограда исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Исполнение решения суда находилось на контроле прокуратуры.

В настоящее время комитетом строительства Волгоградской области сироте предоставлено специализированное жилое помещение в муниципальном жилищном фонде в виде однокомнатной квартиры в Калаче-на-Дону площадью 34,3 квадратных метра.

Всего по искам прокурора Калачевского района Волгоградской области с 2018 по 2020 годы были обеспечены благоустроенным жильем 12 сирот.



