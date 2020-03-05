В Волгоградской области прокуратура заступилась за сироту

Общество 05.03.2020 12:47
0
05.03.2020 12:47
Прокуратура помогла 23-летней сироте из Калачевского района получить благоустроенное жилое помещение по договору найма. Как сообщила ИА "Высота 102"
старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в 2019 году девушка пожаловалась в надзорный орган на нарушение жилищных прав.
Как следует из прокурорской проверки, мать девушки умерла, когда дочери было 5 лет. В 2012 году погиб ее отец. До совершеннолетия девочка находилась под опекой родственников. После школы она закончила техникум и в настоящее время работает младшей медицинской сестрой в лечебном учреждении. В соответствии с законом по достижении 18 лет ей должно было быть предоставлено благоустроенное жилье по договору найма специализированного жилого помещения. Однако этого сделано не было.
Прокурор Калачевского района обратился в суд с заявлением в защиту прав сироты о возложении обязанности обеспечить ее благоустроенным жильем. Решением Центрального районного суда Волгограда исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Исполнение решения суда находилось на контроле прокуратуры.
В настоящее время комитетом строительства Волгоградской области сироте предоставлено специализированное жилое помещение в муниципальном жилищном фонде в виде однокомнатной квартиры в Калаче-на-Дону площадью 34,3 квадратных метра.
Всего по искам прокурора Калачевского района Волгоградской области с 2018 по 2020 годы были обеспечены благоустроенным жильем 12 сирот.
Реклама
В Волжском реализацию нового закона о гуманном отношении к животным доверили истребителям собак05.03.2020 14:38
Общество 05.03.2020 14:38
В Волгограде перед Комсомольским мостом построят парковочный карман на две машины05.03.2020 10:46
Общество 05.03.2020 10:46
Подсчитана средняя стоимость цветов к 8 марта в Волгограде05.03.2020 08:20
Общество 05.03.2020 08:20
Волгоградской области выделили более 200 миллионов рублей на проведение голосования по конституции04.03.2020 20:44
Общество 04.03.2020 20:44
Волгоградское общество "Динамо" по традиции возглавил начальник УФСБ04.03.2020 17:48
Общество 04.03.2020 17:48
В Волгограде на месте снесенных гаражей делают парковку04.03.2020 14:44
Общество 04.03.2020 14:44
Для Волгоградской филармонии покупают гигантский экран за 36 млн рублей04.03.2020 14:09
Общество 04.03.2020 14:09
Со входа в парк имени Гагарина в Волгограде сдирают «шубу»04.03.2020 13:20
Общество 04.03.2020 13:20
В Волгограде осталось два ловца бездомных собак03.03.2020 17:45
Общество 03.03.2020 17:45
В Волгограде таксисты прокатили госавтоинспекторов «с ветерком»03.03.2020 16:35
Общество 03.03.2020 16:35
«Волгоград Арену» украсят символикой «Ротора» за 2,5 миллиона рублей03.03.2020 14:46
Общество 03.03.2020 14:46
Губернатор одобрил передачу в концессию школьных столовых Волгограда03.03.2020 12:59
Общество 03.03.2020 12:59
На Набережной в Волгограде начали возводить велодорожку03.03.2020 12:40
Общество 03.03.2020 12:40
В Волгоградской области уменьшилось количество болеющих школ03.03.2020 11:45
Общество 03.03.2020 11:45
В детской школе искусств в Волгоградской области не было туалета и воды03.03.2020 11:38
Общество 03.03.2020 11:38
Реклама