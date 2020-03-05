Происшествия 05.03.2020 11:15
0
05.03.2020 11:15
До 5 лет тюрьмы грозит двоим жителям Фроловского района за незаконное убийство лосенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, часть туши браконьеры съели, остальное продали. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
О случае браконьерства на территории Арчединского лесного хозяйства в полицию заявил госинспектор охраны окружающей среды. Во время рейда он задержал двоих жителей хуторов 30 и 32 лет, в руках которых были ружья. Лицензия на отстрел животных у мужчин отсутствовала. В содеянном они сознались. Сумма ущерба составила около 90 тысяч
Реклама
Под Волгоградом серийного автоугонщика повязали бойцы Росгвардии05.03.2020 10:32
Происшествия 05.03.2020 10:32
В Волгограде легковушка врезалась в дерево, погибла девушка05.03.2020 10:09
Происшествия 05.03.2020 10:09
Волгоградские спецназовцы жестко повязали наркосбытчиков на месте преступления04.03.2020 15:59
Происшествия 04.03.2020 15:59
В Волгограде на Мамаевом кургане военный трал снес сосны04.03.2020 15:17
Происшествия 04.03.2020 15:17
В Волгограде легковушка столкнулась с трамваем04.03.2020 10:20
Происшествия 04.03.2020 10:20
На севере Волгограда сгорел павильон "Рустерс"03.03.2020 08:43
Происшествия 03.03.2020 08:43
Под Волгоградом двое охранников ЧОП с пистолетом напали на отдыхающих02.03.2020 13:18
Происшествия 02.03.2020 13:18
В Волгограде накрыли бордель в салоне эротического массажа02.03.2020 11:53
Происшествия 02.03.2020 11:53
В Волгоградской области сняли автомобиль с газовой трубы02.03.2020 10:50
Происшествия 02.03.2020 10:50
В Волгограде девушка с парнем после ДТП бросили машину и убежали02.03.2020 09:59
Происшествия 02.03.2020 09:59
В Волгограде устанавливают личность сгоревшей женщины02.03.2020 09:41
Происшествия 02.03.2020 09:41
В Волгоградской области две женщины пострадали в результате пожара в квартире02.03.2020 09:34
Происшествия 02.03.2020 09:34
Ребенок и двое взрослых попали в больницу после ДТП в центре Волгограда01.03.2020 10:02
Происшествия 01.03.2020 10:02
В Волгограде пешеход умер в больнице после аварии01.03.2020 09:10
Происшествия 01.03.2020 09:10
Волгоградка сдала в полицию «Маузер» отца29.02.2020 10:51
Происшествия 29.02.2020 10:51
Реклама