Происшествия

В Волгоградской области браконьеры застрелили и съели маленького лосенка

Происшествия 05.03.2020 11:15
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05.03.2020 11:15


До 5 лет тюрьмы грозит двоим жителям Фроловского района за незаконное убийство лосенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, часть туши браконьеры съели, остальное продали. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
О случае браконьерства на территории Арчединского лесного хозяйства в полицию заявил госинспектор охраны окружающей среды. Во время рейда он задержал двоих жителей хуторов 30 и 32 лет, в руках которых были ружья. Лицензия на отстрел животных у мужчин отсутствовала. В содеянном они сознались. Сумма ущерба составила около 90 тысяч 

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