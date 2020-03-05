



До 5 лет тюрьмы грозит двоим жителям Фроловского района за незаконное убийство лосенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, часть туши браконьеры съели, остальное продали. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

О случае браконьерства на территории Арчединского лесного хозяйства в полицию заявил госинспектор охраны окружающей среды. Во время рейда он задержал двоих жителей хуторов 30 и 32 лет, в руках которых были ружья. Лицензия на отстрел животных у мужчин отсутствовала. В содеянном они сознались. Сумма ущерба составила около 90 тысяч



