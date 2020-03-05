Под Волгоградом серийного автоугонщика повязали бойцы Росгвардии

Происшествия 05.03.2020 10:32
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05.03.2020 10:32
Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 24-летнего жителя Городищенского района, который подозревается в серии краж автомобилей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, с декабря 2019 года по февраль 2020 года в дежурную часть полиции Дзержинского района Волгограда поступили заявления автовладельцев о совершенных кражах принадлежащих им автомашин - "ВАЗ-2114", "ВАЗ-2115" и "Нива-Урбан". В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать возможного угонщика. Он сознался в содеянном.
Как установили полицейские, злоумышленник похищал автомобили, припаркованные во дворах домов Дзержинского района путем повреждения личинки замка зажигания. Похищенные машины он перегонял в специально арендованный гараж, где разбирал на запчасти, а затем их продавал. Так же было установлено, что во время совершения хищения одного из автомобилей злоумышленник попал в ДТП, в результате которого машина полностью сгорела.
Часть похищенного имущества была изъята и возвращена законным владельцам. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража", которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Известно, что задержанный ранее уже был судим за аналогичные преступления и в настоящее он проходит в качестве подсудимого по уголовному делу о совершении им 13 эпизодов краж, в том числе краж двух автомобилей и 11 эпизодов краж имущества из машин волгоградцев. Данное уголовное дело в настоящее время рассматривается в суде Краснооктябрьского района.
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