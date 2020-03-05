В Волгограде легковушка врезалась в дерево, погибла девушка

Происшествия 05.03.2020 10:09
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05.03.2020 10:09
Пассажирка "Лады Гранты" погибла в результате столкновения автомобиля с деревом в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером в Дзержинском районе на проспекте им. маршала Жукова. Напротив дома №31 водитель легковушки не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, затем автомашина выехала на зеленую зону и совершила наезд на дерево с последующим опрокидыванием. В результате ДТП девушка – пассажирка от полученных травм скончалась в больнице.
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