Подсчитана средняя стоимость цветов к 8 марта в Волгограде





Перед 8 марта в Волгоградстате подсчитали среднюю стоимость цветов, которые предстоит приобретать мужчинам. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в фитосалонах города букет из пяти роз можно купить за 700-750 рублей, из хризантем игольчатых – за 600-750 рублей. Букет из альстромерий будет стоить приблизительно 600 рублей, из гвоздик – 250 рублей.

В Волгоградстате почему-то не обратили внимание на еще одни из самых популярных цветов, олицетворяющих весну – это тюльпаны. В сетевых магазинах города букетики из трех тюльпанов можно приобрести от 90 до 120 рублей.



