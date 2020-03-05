Общество

Подсчитана средняя стоимость цветов к 8 марта в Волгограде

Общество 05.03.2020 08:20
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05.03.2020 08:20


Перед 8 марта в Волгоградстате подсчитали среднюю стоимость цветов, которые предстоит приобретать мужчинам. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в фитосалонах города букет из пяти роз можно купить за 700-750 рублей, из хризантем игольчатых – за 600-750 рублей. Букет из альстромерий будет стоить приблизительно 600 рублей, из гвоздик – 250 рублей.
В Волгоградстате почему-то не обратили внимание на еще одни из самых популярных цветов, олицетворяющих весну – это тюльпаны. В сетевых магазинах города букетики из трех тюльпанов можно приобрести от 90 до 120 рублей. 

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