Общество 04.03.2020 17:48
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04.03.2020 17:48
Генерал-майор Игорь Голдобин, который в декабре прошлого года был назначен начальником Управления ФСБ России по Волгоградской области, сегодня возглавил региональное общество "Динамо", сообщает ИА "Высота 102".
По информации регионального главка МВД, нового председателя избрали на прошедшей в Волгограде ХХ отчетно-выборной конференции Волгоградской областной организации общества "Динамо". От волгоградского гарнизона полиции в конференции приняли участие начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, начальник Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Вадим Леншин, руководство городской полиции.
Помимо кадровых вопросов на отчетно-выборной конференции состоялось торжественное награждение победителей спартакиады Общества "Динамо". Второй год подряд главный кубок достается ГУ МВД России по Волгоградской области. Сотрудники главка одержали победу в шести из семи зачетных видов спорта: волейболу, пляжному волейболу, дзюдо, баскетболу, гиревому спорту, шахматам, став лучшими. Достижения волгоградских спортсменов в погонах высоко оценил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Анатолий Гулевский.
Напомним, что Анатолий Гулевский также руководил региональным обществом "Динамо", когда возглавлял УФСБ России по Волгоградской области.
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