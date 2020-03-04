



Дело о пособничестве при сокрытии от налогообложения имущества на сумму более 145 миллионов рублей пивоваренной компании будет рассмотрено в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора компании, которой инкриминируется пособничество при сокрытии денежных средств организации от налогообложения (ч.5 ст.33, ч.2 ст.199.2 УК РФ).

По версии следствия, директор, зная о наличии у организации налоговой задолженности на сумму более 164 миллионов рублей, предложила покупателям пивоваренной продукции предприятия расплачиваться напрямую с поставщиками сырья.

В результате денежные средства не поступали на счет организации-производителя, который был арестован налоговым органом. Таким способом, как считают следователи, от налогообложения было сокрыто более 145 миллионов рублей.

Вину в инкриминируемом деянии директор организации, название которой не уточняется, полностью признала.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону.



