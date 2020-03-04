Волгоградские спецназовцы жестко повязали наркосбытчиков на месте преступления

Происшествия 04.03.2020 15:59
0
04.03.2020 15:59
Трое волгоградцев, подозреваемые в сбыте наркотиков, задержаны при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» около жилого дома в Кировском районе. Спецоперацию готовили оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального Главка МВД, в ходе личного досмотра, а также в результате обысков по местам жительства и в автомашине одного из подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли наркотические средства: героин и метадон, общей массой около 180 граммов, предназначенные для дальнейшего сбыта.
По предварительным данным, мужчины 27, 28 и 29 лет, последний из которых ранее судим, выполняли функции оптового поставщика и двух закладчиков наркотических средств для последующего их сбыта бесконтактным способом на территории Волгограда.
Все трое задержанных сознались в содеянном. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. За покушение на сбыт наркотических средств преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Реклама
В Волгограде на Мамаевом кургане военный трал снес сосны04.03.2020 15:17
Происшествия 04.03.2020 15:17
В Волгограде легковушка столкнулась с трамваем04.03.2020 10:20
Происшествия 04.03.2020 10:20
На севере Волгограда сгорел павильон "Рустерс"03.03.2020 08:43
Происшествия 03.03.2020 08:43
Под Волгоградом двое охранников ЧОП с пистолетом напали на отдыхающих02.03.2020 13:18
Происшествия 02.03.2020 13:18
В Волгограде накрыли бордель в салоне эротического массажа02.03.2020 11:53
Происшествия 02.03.2020 11:53
В Волгоградской области сняли автомобиль с газовой трубы02.03.2020 10:50
Происшествия 02.03.2020 10:50
В Волгограде девушка с парнем после ДТП бросили машину и убежали02.03.2020 09:59
Происшествия 02.03.2020 09:59
В Волгограде устанавливают личность сгоревшей женщины02.03.2020 09:41
Происшествия 02.03.2020 09:41
В Волгоградской области две женщины пострадали в результате пожара в квартире02.03.2020 09:34
Происшествия 02.03.2020 09:34
Ребенок и двое взрослых попали в больницу после ДТП в центре Волгограда01.03.2020 10:02
Происшествия 01.03.2020 10:02
В Волгограде пешеход умер в больнице после аварии01.03.2020 09:10
Происшествия 01.03.2020 09:10
Волгоградка сдала в полицию «Маузер» отца29.02.2020 10:51
Происшествия 29.02.2020 10:51
Один пешеход погиб и двое пострадали на дорогах Волгоградской области29.02.2020 10:01
Происшествия 29.02.2020 10:01
В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны с цементом28.02.2020 11:27
Происшествия 28.02.2020 11:27
В Волгоградской области двое детей провалились под лёд, один погиб27.02.2020 22:46
Происшествия 27.02.2020 22:46
Реклама