Волгоградские спецназовцы жестко повязали наркосбытчиков на месте преступления





Трое волгоградцев, подозреваемые в сбыте наркотиков, задержаны при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» около жилого дома в Кировском районе. Спецоперацию готовили оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального Главка МВД, в ходе личного досмотра, а также в результате обысков по местам жительства и в автомашине одного из подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли наркотические средства: героин и метадон, общей массой около 180 граммов, предназначенные для дальнейшего сбыта.





По предварительным данным, мужчины 27, 28 и 29 лет, последний из которых ранее судим, выполняли функции оптового поставщика и двух закладчиков наркотических средств для последующего их сбыта бесконтактным способом на территории Волгограда.

Все трое задержанных сознались в содеянном. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. За покушение на сбыт наркотических средств преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.