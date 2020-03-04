В Волгограде на месте снесенных гаражей делают парковку





Специалисты МБУ «ЖКХ Дзержинского района» начали подготовку территории под строительство дополнительной парковки на территории по ул. Бурейской рядом с областной больницей №1. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Площадь парковки составит порядка 250 квадратных метров.

В начале февраля комиссия Дзержинского района по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов провела проверку по жалобам жителей, в ходе которой выявила ряд незаконно установленных гаражей на придомовой территории по адресу ул. Бурейская,12. Жители неоднократно жаловались в администрацию района на антисанитарное состояние территории, утверждают в администрации города. Незаконные объекты были самостоятельно разобраны их владельцами. Парковкой помимо жильцов близлежащих домов также смогут пользоваться посетители расположенной рядом ГБУЗ «Волгоградской областной клинической больницы №1». Напомним, в текущем году в порядок будет приведена еще одна территория рядом с Волгоградской областной больницей – со стороны ул. Ангарской.



