Экология

Роспотребнадзор подтвердил существование «крысиного рая» в волгоградском поселке

Экология 05.03.2020 08:12
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05.03.2020 08:12


Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки нашли жилые норы грызунов на контейнерной площадке у жилых домов в поселке Царицын Городищенского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня местные жители, о результатах проверки федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отчиталась в письме, которое пришло им несколько дней назад в ответ на жалобу. Помимо следов жизнедеятельности крыс, инспекторы зафиксировали на контейнерной площадке и наличие рассыпанного мусора.
Напомним, что борьбу с контейнерной площадкой, которая установлена с нарушением санитарно-эпидемиологических правил, жители улицы Сторожевая в поселке Царицын ведут более полугода. Как ранее сообщала "Высота 102", в ноябре прошлого года жители нашли в горе отходов, которые не убирали месяцами, два выводка по 20 крысят. На этой мусорке ранее уже побывали руководители сельского поселения, районной администрации, природоохранные прокуроры и сотрудники Роспотребнадзора. Было установлено, что мусор здесь убирают плохо, а сама площадка расположена с нарушениями - расстояние от нее до ближайшего жилого дома составляет 16 метров 70 сантиметров, хотя должно быть не менее 20 метров. Местные власти еще несколько месяцев назад обещали решить проблему, но до сих пор этого не сделали. Контейнерная площадка по сей день стоит на прежнем месте.   
Сотрудники Роспотребнадзора по итогам проверки составили в отношении СНТ "Диана", которое отвечает за эту площадку, очередной административный протокол по ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Дело направлено в суд.
Отметим, что в июне 2019 года протокол по данной статье был составлен за то, что на контейнерной площадке отсутствовали контейнеры для сбора мусора, а у СНТ "Диана" отсутствовал договор на вывоз ТКО. Тогда контейнер установили, но, по словам жителей, чище здесь не стало.

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