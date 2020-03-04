Общество

Для Волгоградской филармонии покупают гигантский экран за 36 млн рублей

Общество 04.03.2020 14:09
0
04.03.2020 14:09


Светодиодный экран площадью 250 квадратных метров приобретают по заказу госучреждения «Волгоградская филармония». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, начальная цена аукциона составила свыше 36 млн рублей.  В стоимость входят также комплектующие - передающая карта, блок управления, оптоволоконный кабель, адаптер и другое оборудование.
Экран, согласно технической документации, предназначен для уличных инсталляций. Гигантский «телевизор» должен работать при любых погодных условиях и выдерживать  температуру воздуха от - 45С до +50С.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
04.03.2020 17:48
Общество 04.03.2020 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2020 14:44
Общество 04.03.2020 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2020 13:20
Общество 04.03.2020 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2020 17:45
Общество 03.03.2020 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2020 16:35
Общество 03.03.2020 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2020 14:46
Общество 03.03.2020 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2020 13:47
Общество 03.03.2020 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2020 12:59
Общество 03.03.2020 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2020 12:40
Общество 03.03.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2020 11:45
Общество 03.03.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2020 11:38
Общество 03.03.2020 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2020 10:46
Общество 03.03.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2020 09:58
Общество 03.03.2020 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2020 18:01
Общество 02.03.2020 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2020 16:33
Общество 02.03.2020 16:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:48
Волгоградское общество "Динамо" по традиции возглавил начальник УФСБСмотреть фотографии
17:12
Поволжский банк Сбербанка прирос по количеству клиентов в сегменте ММБ на 17%Смотреть фотографии
16:24
Представители власти в Волгоградской области прояснили детали уголовного дела главы МихайловкиСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде директор пивоваренной компании идет под суд за сокрытие 145 миллионовСмотреть фотографии
15:59
Волгоградские спецназовцы жестко повязали наркосбытчиков на месте преступленияСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Технический сбой стал причиной образования долга у 1090 собственников Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде на Мамаевом кургане военный трал снес сосныСмотреть фотографииCмотреть видео
14:55
В Волгоградской области глава Михайловки после допроса в СУ СКР зажег на концертеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
В Волгограде на месте снесенных гаражей делают парковкуСмотреть фотографии
14:09
Для Волгоградской филармонии покупают гигантский экран за 36 млн рублейСмотреть фотографии
13:20
Со входа в парк имени Гагарина в Волгограде сдирают «шубу»Смотреть фотографии
12:16
Прожиточный минимум жителей Волгоградской области «откатили» на 2 года назадСмотреть фотографии
11:28
Подозреваемый в коррупционном преступлении глава Михайловки Волгоградской области вернулся на работуСмотреть фотографии
11:21
Шахтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» достигли продуктивного пласта сильвинитаСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде инспектора ФСИН задержали по подозрению в коррупцииСмотреть фотографии
09:59
В отношении основателя сети «МАН» возбудили третье уголовное делоСмотреть фотографии
09:38
День памяти первого худрука волгоградского НЭТа отметят «Цареубийцами»Смотреть фотографии
09:36
Партнерство бизнеса и власти: Поволжский банк Сбербанка подвел итоги работы за 2019 годСмотреть фотографии
08:43
В Волгоградской области 31 человек взяли под наблюдение из-за короновирусаСмотреть фотографии
20:17
Всплеск ожоговых травм у детей фиксируют волгоградские врачиСмотреть фотографии
19:01
Сотрудниками УФСБ по Волгоградской области задержан мэр МихайловкиСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде осталось два ловца бездомных собакСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде таксисты прокатили госавтоинспекторов «с ветерком»Смотреть фотографии
16:24
В Волгограде «горючее» дело УФСБ на 13 млн рублей дошло до судаСмотреть фотографии
15:32
Два Николая осуждены в Волгограде за крупную аферу с бюджетными деньгами в школеСмотреть фотографии
14:46
«Волгоград Арену» украсят символикой «Ротора» за 2,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
13:47
«Его содержали, как в концлагере»: в Волгоградской области выхаживают доведенного до истощения жеребцаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Губернатор одобрил передачу в концессию школьных столовых ВолгоградаСмотреть фотографии
12:12
Заключенный в колонии строгого режима Волгоградской области напал на конвоираСмотреть фотографии
12:05
Экстрадированный из Швеции экс-депутат гордумы наконец-то оказался в руках волгоградских следователейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 