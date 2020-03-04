



Светодиодный экран площадью 250 квадратных метров приобретают по заказу госучреждения «Волгоградская филармония». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, начальная цена аукциона составила свыше 36 млн рублей. В стоимость входят также комплектующие - передающая карта, блок управления, оптоволоконный кабель, адаптер и другое оборудование.

Экран, согласно технической документации, предназначен для уличных инсталляций. Гигантский «телевизор» должен работать при любых погодных условиях и выдерживать температуру воздуха от - 45С до +50С.



