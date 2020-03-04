Здравоохранение 04.03.2020 08:43
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04.03.2020 08:43
На территории Волгоградской области заболевших новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора. При этом под медицинским наблюдением находится 31 человек. Это лица, прибывшие из КНР, Италии, Республики Корея, которые в обязательном порядке в течение двух недель обследуются на инфекцию.
Тем временем в регионе продолжается проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной (COVID-19) на территории Волгоградской области. Усилен дезинфекционный режим на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, общественного питания и торговли, в том числе рынках, в местах массового скопления людей (торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, концертных залах и т.д.), спортивных объектах. Санитарно-карантинный контроль ведется и в волгоградском аэропорту. С начала этого года досмотрено 849 транспортных средств, 97328 пассажиров и членов экипажей, лиц с респираторными симптомами не выявлено.
Также в связи с обострением эпидемиологической ситуации в КНР и других странах, связанной с новым коронавирусом, организованы лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию всех случаев внебольничных пневмоний с тяжелым клиническим течением.
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