Общество

В Волгограде таксисты прокатили госавтоинспекторов «с ветерком»

Общество 03.03.2020 16:35
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03.03.2020 16:35


В Волгограде сотрудники госавтоинспекции провели проверку транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,  контроль осуществлялся путем массовой остановки и проверки транспортных средств, а также - скрытого патрулирования. В ходе проверки только на территории Дзержинского района было проверено более 50 легковых такси. 
Среди выявленных  нарушений – отсутствие документации у водителей - путевого листа, диагностической карты о прохождении технического осмотра, не прохождение предрейсового медицинского осмотра, отсутствие полиса ОСАГО с внесенными сведения об использовании автомобиля в качестве такси. Также установлены факты отсутствия детских кресел при перевозке пассажиров с детьми и переоборудования машин под газ. К административной ответственности было привлечено 25 водителей.
Во время скрытого патрулирования зафиксированы различные нарушения ПДД – игнорирование подачи сигналов о перестроении, посадка и высадка пассажиров в неустановленных местах, проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора и ряд других.
Сотрудники ГИБДД предупреждают, что, пользуясь услугами нелегальных такси, больше всего рискуют пассажиры, так как автомобили и водители, не имеющие специальных разрешений, не проходят технический и медицинский контроль, предусмотренный законодательством. Более того, в случае дорожно-транспортного происшествия пассажир нелегального такси не сможет рассчитывать на получение страховой денежной компенсации, так как юридически он будет попутчиком, а не клиентом, которому оказывают платную услугу.
  

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