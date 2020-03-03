Здравоохранение

Сбербанк поможет волгоградским врачам заполнять медицинские протоколы голосом

Здравоохранение 03.03.2020 16:34 Новости компаний
0
03.03.2020 16:34 Новости компаний


В медицинских учреждениях Волгограда успешно реализован пилотный проект по тестированию системы голосового заполнения медицинской документации Voice2Med. Решение предоставил «Центр речевых технологий», входящий в экосистему Сбербанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка, по результатам тестирования сервиса принято решение о целесообразности внедрения технологии Voice2Med в учреждениях здравоохранения Волгоградской области. 
Внедрение системы позволяет сократить время ввода медицинских протоколов на 46% при отсутствии использования других сервисов и функций автоматизации ввода текстовых данных.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сбербанк сегодня обладает существенным арсеналом самых современных технологических решений, которые способны вывести на качественно новый уровень работу многих региональных служб. Уверен, что внедрение технологии Voice2Med существенно повысит уровень обслуживания в медицинских учреждениях Волгоградской области, сделав его более комфортным как для пользователей услуги, так и для врачей».
Максим Максимов, заместитель председателя комитета информационных технологий Волгоградской области: <«При тестировании системы пользователи отметили высокое качество и скорость работы, а также сочли полезным и перспективным использование сервиса в повседневной практике врачей лучевой диагностики. Современные цифровые технологии позволят сократить долю трудового времени медработника на взаимодействие с информационными системами. Это ожидаемо приведет к освобождению дополнительного времени лечащего врача для оказания медицинской помощи пациенту». 
Пилотное тестирование сервиса голосового заполнения медицинской документации Voice2Med проводилось врачами лучевой диагностики в пяти государственных учреждениях здравоохранения Волгоградской области. Сервис был развернут в варианте "клиент-сервер", с установкой серверной части на вычислительных мощностях единого центра обработки данных органов исполнительной власти Волгоградской области, с реализацией сетевого взаимодействия в существующем защищенном контуре. Это позволило врачам заполнять протоколы голосом в единой государственной информационной системе.
По результатам пилотного тестирования сервиса голосового заполнения медицинской документации Voice2Med отмечена высокая точность распознавания речи, качество и скорость ввода данных при формировании протоколов КТ и МРТ исследований. Инновационная система Центра развития технологий Voice2Med уже используется во многих крупных медицинских организациях России.



Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Здравоохранение
03.03.2020 20:17
Здравоохранение 03.03.2020 20:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.02.2020 14:38
Здравоохранение 28.02.2020 14:38
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
27.02.2020 09:35
Здравоохранение 27.02.2020 09:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.02.2020 12:57
Здравоохранение 19.02.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.02.2020 08:31
Здравоохранение 18.02.2020 08:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.02.2020 20:25
Здравоохранение 17.02.2020 20:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.02.2020 20:41
Здравоохранение 13.02.2020 20:41
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
12.02.2020 13:45
Здравоохранение 12.02.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.02.2020 16:13
Здравоохранение 11.02.2020 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
11.02.2020 13:23
Здравоохранение 11.02.2020 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
10.02.2020 14:24
Здравоохранение 10.02.2020 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
09.02.2020 15:07
Здравоохранение 09.02.2020 15:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.02.2020 08:08
Здравоохранение 07.02.2020 08:08
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
05.02.2020 13:49
Здравоохранение 05.02.2020 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
05.02.2020 10:37
Здравоохранение 05.02.2020 10:37
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:17
Всплеск ожоговых травм у детей фиксируют волгоградские врачиСмотреть фотографии
19:01
Сотрудниками УФСБ по Волгоградской области задержан мэр МихайловкиСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде осталось два ловца бездомных собакСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде таксисты прокатили госавтоинспекторов «с ветерком»Смотреть фотографии
16:34
Сбербанк поможет волгоградским врачам заполнять медицинские протоколы голосомСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде «горючее» дело УФСБ на 13 млн рублей дошло до судаСмотреть фотографии
15:32
Два Николая осуждены в Волгограде за крупную аферу с бюджетными деньгами в школеСмотреть фотографии
14:46
«Волгоград Арену» украсят символикой «Ротора» за 2,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
13:47
«Его содержали, как в концлагере»: в Волгоградской области выхаживают доведенного до истощения жеребцаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Губернатор одобрил передачу в концессию школьных столовых ВолгоградаСмотреть фотографии
12:12
Заключенный в колонии строгого режима Волгоградской области напал на конвоираСмотреть фотографии
12:05
Экстрадированный из Швеции экс-депутат гордумы наконец-то оказался в руках волгоградских следователейСмотреть фотографии
12:05
Волгоградской области предрекли худший паводок за последние годыСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде экс-сотрудников ДПС судят за получение взяткиСмотреть фотографии
09:58
Судьбу конюшен "Соснового бора" в Волгограде решит судСмотреть фотографии
09:27
Для чиновников администрации Волгоградской области заказали автомобили поскромнееСмотреть фотографии
08:43
На севере Волгограда сгорел павильон "Рустерс"Смотреть фотографии
23:59
В Волгограде полицейский задержан УФСБ при получении двух с половиной миллионов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:59
Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменении КонституцииСмотреть фотографии
18:01
В ГУ МЧС России по Волгоградской области - новый первый заместительСмотреть фотографии
16:33
26-летняя многодетная мамаша из Волгоградской области воспитывала детей кулакамиСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде дело о перевозке черной икры на 30 млн рублей дошло до судаСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области 33 новорожденных появились на свет 29 февраляСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде расправились с опальным секретарем райкома после «бунта» рядовых коммунистовСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде на месте скандального провала около жилого дома появилась «песочница»Смотреть фотографии
13:18
Под Волгоградом двое охранников ЧОП с пистолетом напали на отдыхающихСмотреть фотографии
12:06
Газоны ЦПКиО в Волгограде обезопасили колючей проволокойСмотреть фотографии
12:04
Жизнь по самым высоким стандартам: «ЕвроХим» улучшает экологическую обстановку в регионах присутствияСмотреть фотографии
12:04
Губернатор открывает сезон субботников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде накрыли бордель в салоне эротического массажаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 