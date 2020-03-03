



В медицинских учреждениях Волгограда успешно реализован пилотный проект по тестированию системы голосового заполнения медицинской документации Voice2Med. Решение предоставил «Центр речевых технологий», входящий в экосистему Сбербанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка, по результатам тестирования сервиса принято решение о целесообразности внедрения технологии Voice2Med в учреждениях здравоохранения Волгоградской области.

Внедрение системы позволяет сократить время ввода медицинских протоколов на 46% при отсутствии использования других сервисов и функций автоматизации ввода текстовых данных.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сбербанк сегодня обладает существенным арсеналом самых современных технологических решений, которые способны вывести на качественно новый уровень работу многих региональных служб. Уверен, что внедрение технологии Voice2Med существенно повысит уровень обслуживания в медицинских учреждениях Волгоградской области, сделав его более комфортным как для пользователей услуги, так и для врачей».

Максим Максимов, заместитель председателя комитета информационных технологий Волгоградской области: <«При тестировании системы пользователи отметили высокое качество и скорость работы, а также сочли полезным и перспективным использование сервиса в повседневной практике врачей лучевой диагностики. Современные цифровые технологии позволят сократить долю трудового времени медработника на взаимодействие с информационными системами. Это ожидаемо приведет к освобождению дополнительного времени лечащего врача для оказания медицинской помощи пациенту».

Пилотное тестирование сервиса голосового заполнения медицинской документации Voice2Med проводилось врачами лучевой диагностики в пяти государственных учреждениях здравоохранения Волгоградской области. Сервис был развернут в варианте "клиент-сервер", с установкой серверной части на вычислительных мощностях единого центра обработки данных органов исполнительной власти Волгоградской области, с реализацией сетевого взаимодействия в существующем защищенном контуре. Это позволило врачам заполнять протоколы голосом в единой государственной информационной системе.

По результатам пилотного тестирования сервиса голосового заполнения медицинской документации Voice2Med отмечена высокая точность распознавания речи, качество и скорость ввода данных при формировании протоколов КТ и МРТ исследований. Инновационная система Центра развития технологий Voice2Med уже используется во многих крупных медицинских организациях России.











