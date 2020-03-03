Борьба с коррупцией 03.03.2020 15:32
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03.03.2020 15:32
Бывший директор школы №81 в Волгограде Николай Владимиров, а также его бывший заместитель Николай Ковалев признаны Центральным районным судом виновными в крупном мошенничестве, сообщает ИА "Высота 102".
По информации старшего помощника прокурора области Оксаны Чередининой, 61-летний бывший директор муниципального образовательного учреждения приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за мошенничество и служебный подлог. Бывший заместитель директора школы осужден к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года за мошенничество, покушение на мошенничество, служебный подлог и подделку документов.
В судебном заседании установлено, что директор школы и его заместитель в период с сентября 2008 года по сентябрь 2018 года фиктивно оформляли своих знакомых на должности технического персонала без фактического исполнения ими трудовых обязанностей.
Сообщники составляли и утверждали табеля учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения об исполнении трудовых обязанностей. В дальнейшем несуществующим работникам начислялась заработная плата, которая распределялась между подсудимыми.
Всего таким способом бюджету Волгограда был причинен материальный ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.
Противоправная деятельность была пресечена в ходе надзорной проверки прокуратуры Центрального района Волгограда, по материалам которой возбуждено данное уголовное дело. Расследование уголовного дела проводилось СО по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
После прокурорской проверки сообщниками частично возмещен причиненный ущерб на сумму 400 тысяч рублей.
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