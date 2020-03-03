«Его содержали, как в концлагере»: в Волгоградской области выхаживают доведенного до истощения жеребца
Общество 03.03.2020 13:47
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03.03.2020 13:47
Позорной для репутации коннозаводчика назвали волгоградские специалисты историю с лошадью из Карачаево-Черкессии, которая к ним попала несколько дней назад в тяжелом состоянии. Как рассказал ИА "Высота 102" сегодня директор конно-спортивного клуба в Камышине Александр Червяков, где сейчас выхаживают животное, лошадь к нему привезли в истощенном состоянии, она теряла сознание, не могла передвигаться, стоять и есть. Тревогу забили покупатели, которые приобрели 8-летнего межпородистого жеребца у некого заводчика по имени Али в Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесской республике. "Они везли 24 лошадей в Казахстан и одной в пути стало плохо. 28 февраля эти люди обратились к нам с просьбой оказать животному помощь", - рассказывает Александр.
Животное выгружали из машины при помощи манипулятора. Состояние было критическое. Несколько дней волгоградские специалисты в буквальном смысле боролись за жизнь жеребца. "Нам удалось поставить его на ноги, чтобы он смог самостоятельно передвигаться, питаться, ложиться и вставать", - сообщил собеседник агентства. По словам Червякова, до такого истощения лошадь сознательно довел ее прежний владелец.
"Лошадь содержалась, как в концлагере. Была привязана к столбу и ей давали отходы, которые остаются после баранов. Так нельзя, - говорит Александр. - Надеюсь, что заводчики Карачаево-Черкессии узнают этого Али, как-то смогут на него воздействовать, чтобы таких случаев больше не было".
Подобные случаи, по его словам, к сожалению, бросают тень на всех заводчиков Карачаево-Черкессии, дискредитируют породу, чего быть не должно.
Подробности этой истории Александр Червяков рассказал на видео.
Что же касается жеребца, которого сейчас выхаживают, то он является полукровкой, так как очень крупный для карачаевской породы. Собеседник агентства предположил, что это помесь карачаевской породы и русского рысака. Таких жеребцов используют для того, чтобы получить более крупное потомство, которое ценится на рынке.
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